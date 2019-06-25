"Наше время становится все более обрывочным": мы делаемся все более нетерпеливыми?

"Технологии подпитывают и насыщают призыв нашего мозга к немедленному вознаграждению. Все и всегда происходит быстрее. Каковы же последствия? Расследование культурного воздействия трудностей удержания массового внимания проводит журналистка Le Monde Лора Бело.

"Мы сердимся, потому что не открывается мгновенно приложение на смартфоне (в качестве напоминания, на загрузку ноутбука с операционной системой Windows 2000 уходило более двух минут); отказываемся от входа в магазин, потому что на кассе надо слишком долго ждать; смотрим старый фильм и с удивлением думаем, что темп слишком медленный и т. д. Мы все более и более нетерпеливы?" - задумывается автор статьи.

"Растущее нетерпение людей является результатом эволюции в течение нескольких веков, связанной с циклическим течением времени общества до эпохи модерна, и переходом от природных ритмов к линейному времени индустриальных обществ, где скорость находится в центре", - анализирует итальянский социолог Кармен Леккарди. "Однако в последние десятилетия давление финансовых рынков на производство и производительность труда, а также одновременное использование цифровых инструментов усилило эту тенденцию, - отмечает Леккарди, которая более тридцати лет проводит социологические исследования времени. - Нетерпение - результат социальной жизни, управляемой идеей скорости".

И продолжает: "Наше время становится все более обрывочным. Мы вовлечены во множество ситуаций, мест, действий, отношений... сталкиваемся с ежедневно поступающей к нам дополнительной информацией. В нашей профессиональной и личной жизни мы постоянно строим новые иерархии и приоритеты, наше внимание рассеивается, и у нас создается впечатление, что наша жизнь насыщена и что нам не хватает времени".

"В кино наша сетчатка уже более века привыкает ко все большей и большей скорости: средняя продолжительность плана увеличилась с примерно 12 секунд в 1930 году до 2,5 секунд в 2010 году, согласно исследованию, представленному в 2010 году Джеймсом Каттингом из Корнелльского университета, проведенному на примере 15 тыс. фильмов", - передает Le Monde.

"Даже наше обоняние стало частью подобной динамики", - говорится в статье. "Сегодня в крупной розничной сети парфюм должен привлечь внимание потенциального потребителя менее чем за полминуты, в противном случае он отворачивается от него, в то время как в 1980-х годах потребовалось бы от 5 до 10 минут, чтобы выбрать духи в местном магазине", - поясняет Арно Гуггенбуль, директор по маркетингу благородных ароматов Givaudan. "Чтобы ответить на такое нетерпение, мы работаем над обонятельным возбуждением и воздействием сладких, фруктовых ароматов, которые заставляют вас испытывать желание намного быстрее. Самым большим успехом в мире пользуются верхние ноты аромата, которые проявляются первыми, их специально разрабатывают так, чтобы они были броскими".

"Что касается отношений между людьми, то последовательное появление интернета, социальных сетей и смартфонов, соответственно, около тридцати, пятнадцати и десяти лет назад, перевернуло жизнь всех тех, кто имеет доступ к цифровым инструментам", - указывает журналистка.

"Начиная с декабря 1992 года, когда по английской телефонной сети было отправлено первое SMS-сообщение "Счастливого Рождества", наши взаимодействия стали ускоряться по экспоненте благодаря приложениям для обмена мгновенными сообщениями, таким как WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat. По данным Statista, за 60 секунд в 2019 году в среднем в мире мы обмениваемся 41,6 миллиона сообщений, что на 40% больше, чем в 2017 году", - пишет газета.

"Последствия такой стимуляции для увеличения интенсивности начинают документироваться научными коллективами", - пишет журнаистка. Исследование "Ускоряющаяся динамика коллективного внимания", опубликованное 15 апреля в журнале Nature Communications, описывает общество, в котором люди "очень быстро получают много информации по той или иной теме, но теряют к ней интерес все быстрее и быстрее. Они все раньше пресыщаются", - объясняет Филипп Лоренц-Сприн из Института теоретической физики в Берлине.

"Некоторые статистические данные впечатляют: 35% американцев, имеющих смартфон, смотрят на него менее чем через пять минут после пробуждения. За час это уже восемь человек из десяти. Отсюда, в противовес этому, среди граждан растет число предвестников новой тенденции - они уже в течение нескольких лет ратуют за "медленную жизнь", - пишет автор статьи

"Мы переживаем период глубоких перемен, - резюмирует социолог Кармен Леккарди. - В развитых странах взрослые, подростки и дети все меньше спят". Детский психиатр Патрис Херре признает, что наблюдает "склонность к нетерпению у детей и подростков, которая передается им от родителей. С самого начала жизни физиологический или психологический календарь ребенка может быть вытеснен в пользу календаря родительских идеалов: их ребенок должен быть умным не по годам и продвинутым. В результате ребенок оказывается чрезмерно стимулированным, что развивает в нем чувство, что для того, чтобы существовать, необходимо находиться в возбужденном состоянии".

"Все эти стимулы приводят к тому, что наше внимание рассеивается. Также как с математической точки зрения, время, затрачиваемое на каждую вещь, уменьшается. Отсюда создается впечатление ускорения, будто нужно все время идти быстро, - анализирует нейробиолог Жан-Филипп Лашо, директор по исследованиям Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM). - Наш мозг постоянно стремится к ощущению немедленного вознаграждения. Так, новая информация, будь то положительная или отрицательная, стимулирует эту награду, возникает контур вознаграждения. Результат: нам легко переключаться на такую динамику, где мы стараемся иметь его все больше и как можно чаще".

По мнению Кармен Леккарди, "нам следует создать новый баланс между человеческим временем, которое антропологически связано с природными ритмами, социальным, технологическим и финансовым временем. Трудность заключается в том, чтобы по-прежнему иметь время для себя, чтобы посидеть, посмотреть на небо, прогуляться, почитать книгу".