Совет Европы прогибается перед Россией

"Пять лет назад Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с аннексией Крыма. Теперь это решение отменили с раболепием, которое нельзя не заметить", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Должна ли вообще Россия быть частью Совета Европы? - задается вопросом журналист Вернер Й. Марти. - Согласно уставу, он является организацией, объединяющей демократии и правовые государства. Поэтому уже начиная со вступления России в Совет Европы в 1996 году ее членство вызывает противоречивые споры. Сторонники надеются на то, что членство в организации оказывает сдерживающий эффект на Россию, даже если она не выполняет многие демократические принципы. К тому же Совет Европы - на фоне вновь растущей напряженности в Европе - является удобной платформой для коммуникации (...). Противники, наоборот, придают большее значение опасности потери Советом Европы своего авторитета из-за того, что государства вроде России являются частью объединения".

"Как случай России, так и случай Турции показывают, что Совет Европы обладает лишь незначительным влиянием для того, чтобы воспрепятствовать развитию авторитарных тенденций в странах-членах", - указывает издание.

Тем не менее, для сохранения членства России в Совете Европы имеется еще одна причина - это связанный с ним Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Для многочисленных граждан России, испытавших на себе несправедливость российской юстиции, этот суд является последней надеждой. Ни из одной другой страны в ЕСПЧ не поступает так много жалоб, как из России. (...) Одного только этого обстоятельства достаточно для того, чтобы вернуть Россию в Совет Европы, даже если в изначальной причине санкции, аннексии Крыма, ничего не изменилось", - говорится в статье.

"И все же тяжело понять то, что для возвращения права голоса России не пришлось делать никаких уступок - более того, она даже получила дополнительные послабления со стороны Совета Европы. Например, новые положения, которые могут усложнить введение санкций в будущем, и исключение бывшего премьер-министра Литвы Кубилюса из борьбы за пост генерального секретаря. Его кандидатуру Москва назвала неприемлемой".

"Попытка спустя пять лет нормализовать отношения между Советом Европы и Россией понятна, но то, насколько раболепно это было сделано, не только оставляет неприятное чувство, но и подрывает авторитет организации. Отсутствие стойкой позиции в отношениях с авторитарными режимами, как известно, редко приводит к успеху", - заключает Neue Zürcher Zeitung.