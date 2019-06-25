Характер твоей кошки зависит от ее породы

Кошки считаются независимыми и волевыми животными, однако, как выяснили финские ученые, их характер зависит от породы и наполовину от генов, сообщает немецкое издание Die Welt.

Исследователи из Хельсинкского университета провели опрос среди владельцев 5726 кошек 40 разных пород о поведении их домашних животных. "При этом акцент делался на десяти поведенческих признаках, например, таких как активность, отношение к человеку, боязливость и агрессия, - передает журналистка Виола Ульрих. - Для анализа информации ученые объединили породы в 19 групп и сравнили их друг с другом. При этом они обращали внимание на такие факторы, как пол, возраст, возможность находиться на открытом пространстве и присутствие других кошек".

Выяснилось, что характер кошек действительно сильно отличается в зависимости от их породы.

"Так, британская короткошерстная особенно избегает контактов. Кошки породы корат, наоборот, очень общительны. Турецкие ваны оказались наиболее агрессивными по отношению к людям и сородичам, в отличие от британской короткошерстной, персидской кошки и корниш-рекса. Самыми застенчивыми, в свою очередь, были признаны представители русской голубой, в то время как бурманские кошки оказались особенно любопытными", - говорится в статье.

"Корниш-рекс, корат и бенгальская кошка оказались в числе наиболее активных пород, в то время как британская короткошерстная - лежебока среди "комнатных тигров". К странностям в поведении, по словам владельцев, больше всего склонны персидские кошки - и менее всего европейские и британские короткошерстные".

Степень влияния генов на характер кошек ученые изучили на примере трех пород: мейн-кун, рэгдолл и турецкий ван. Об этих породах ученые получили наибольшее количество информации от владельцев, к тому же они сильно отличаются генетически. "Исследование показало: гены определяют около 50% характера кошки. Определенные черты характера могли, по мнению ученых, целенаправленно закрепляться в процессе разведения. Поведенческие признаки могут также сопутствовать и внешним признакам. Так, кошки с определенным окрасом шерсти могут быть носителями определенной черты характера. (...) Также и поведение кошек, относящихся к породам, происходящим из одного региона, может быть схожим из-за общего прошлого", - передает Die Welt.

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