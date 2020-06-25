Прочь демократический хлам

"Настоящее все больше напоминает плутовской роман, в котором герой заколдовывает неугодных партнеров, отпугивает их или ликвидирует: Россия переживает начало новой эпохи, в которой Путин побеждает коронавирус и все остальное", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung писатель Виктор Ерофеев.

"Кому же хочется быть хромой уткой? Ни один политик этого не хочет! Но если в твоей стране есть демократические институты, ты станешь хромой уткой, когда истечет твой президентский срок. Но у нас в России хромой утке грозит несчастный конец. В авторитаризме хромые утки заканчивают плохо, ведь преемники охотно обвиняют их во всех бедах. Путин это понял и благоразумно решил избежать такой участи. Чтобы остаться у власти навсегда, Путин победит этим летом сразу трех серьезных противников", - пишет автор статьи.

"Первый противник - это исторически вечно враждебный Запад. Если бы его не было, его нужно было бы придумать. При этом Запада, который жадно косится на российские природные богатства и хочет поработить нас с помощью НАТО, вовсе нет. Он существует лишь на российском государственном телевидении и в головах большого числа телезрителей. Телевизор в России - абсолютно особенный друг, он работает весь день. Но что происходит в голове Путина? Заставляет ли он других верить в то, во что не верит сам? Настолько ли он сложен? К сожалению, нет. Как и покорный ему телевизор, Путин убежден, что украинский Майдан - дело рук американцев. Ну, и так далее".

"Кремль празднует великую победу над фашистской Германией, одержанную 75 лет назад, и наполняет ее свежим содержанием - конфронтацией с сегодняшним Западом. А народ, обработанный такой пропагандой по государственному телевидению, клеит на автомобили угрожающий лозунг: "Можем повторить".

"Путин прост как три рубля. Некоторые политологи, как в России, так и за границей, настолько впечатлены политической живучестью Путина, что ищут в нем океаническую глубину мыслей и макиавеллистические уловки. При этом он целиком и полностью состоит из спецопераций. В этом заключается его целостность и тактическое превосходство. Когда ты взошел на трон в России, ты должен показывать оскал. Настоящее счастье Путина - это победы. С самого детства. Побеждать во дворе, побеждать в каком-либо спорте, побеждать и взбираться по карьерным лестницам - в КГБ, ленинградской мэрии, в Кремле. В спорте победы достигли апогея на Олимпиаде в Сочи с допинговыми скандалами. Спецоперации преемников КГБ увенчались войной с Грузией и непрекращающейся трагедией на Украине. Когда ты примитивен, ты знаешь, что победителя не судят. А если и судят, то поверни все так, чтобы приговор тебя не настиг. Это и сделал Путин", - отмечает Ерофеев.

"Его вторая победа - над ельцинской конституцией. Этот год проходит в России под знаком выбрасывания западно-демократических декораций. Считайте их мусором! Теперь ни один международный суд не будет важнее российского Конституционного суда. Теперь Россия впишет Бога в Конституцию и провозгласит саму себя правопреемницей антирелигиозного Советского Союза - такой коктейль некоторых ужаснет".

"Но главное, ради чего все было затеяно, - это метаморфоз хромой утки Путина (в 2024 году ему пришлось бы уйти с должности президента) в вечного лебедя. Если захочет, он будет править до 2036 года и побьет все рекорды политического марафона. (...) Как бы горячо ни возмущалась либеральная оппозиция во главе с Алексеем Навальным, Путин уже совсем скоро станет реальным царем", - констатирует автор статьи.

"Каждый год он будет еще больше закручивать гайки, таковая природа автократии. Он будет душить либеральную оппозицию и одновременно не будет уничтожать ее до конца, чтобы она выявляла коррупцию в высших эшелонах власти. Так он будет держать правительственную элиту под контролем. Он будет вести жесткий курс конфронтации с Западом, всегда на грани серьезного конфликта, чтобы Россию как ядерную державу воспринимали всерьез. Эта конфронтация будет гарантировать внутреннюю сплоченность нашей не особенно развитой в экономическом смысле страны и стабильность режима".

"Российская история все больше похожа на плутовской роман, в котором герой заколдовывает, отпугивает или ликвидирует неугодных партнеров. Партнерами Владимир Путин иронично называет все западные государства, от Германии до Соединенных Штатов, которые противятся его политике.(...)", - отмечает Ерофеев.

"Россия, благодаря своей авторитарной матрице, готова к вечно правящим вождям, Путин будет здесь не исключением, а скорее подтверждением правила", - говорится в статье.

"Третья победа Путина, победа над коронавирусом, - это магия. Как волшебник, Путин повелел ему остановиться, не мешать ни экономике, ни нормальной жизни людей, и коронавирус практически на пике немедленно остановился. Драматичное число заражений в одночасье стало падать. В отношении смертности это волшебство действует практически с самого начала. Люди умирали от чего угодно, но только не от коронавируса".

"Теперь же Кремль считает, что пришла пора наспех победить всех врагов! (...) Прошел парад, воодушевленно будет принята новая Конституция. Путин победит на всех фронтах, особенно на фоне беспорядков в Америке и шока Европы, вызванного страшной болезнью. (...) Плутовской роман продолжается. Но для каждого плута однажды опустится занавес", - заключает Ерофеев.