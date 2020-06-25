Братоубийственная корейская война, которая длится 70 лет

"В то время как Север все еще размахивает перед Сеулом угрозой войны, сегодня особый резонанс приобретает прямое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Сеуле Себастьян Фалетти.

"Ким Чен Ын хозяйничает над колючей проволокой демилитаризованной зоны. Накануне 70-ой годовщины молниеносного наступления своего деда на Сеул северокорейский "верховный лидер" предложил неожиданную передышку своему враждебному брату на юге, в разгар эскалации напряженности на самой военизированной границе в мире", - говорится в статье.

"30-летний диктатор в одностороннем порядке "отклонил планы военных действий" против Южной Кореи на заседании по видеосвязи влиятельной комиссии по национальной обороне, сообщило в среду официальное агентство KCNA. На зеленых холмах над линией фронта, полной мин, северокорейские солдаты демонтировали несколько громкоговорителей, установленных несколькими днями ранее для новой пропагандистской войны. Внезапное вмешательство маршала контрастирует с воинственными замечаниями его младшей сестры Ким Ё Чжон, которая несколько недель подавала сигнал к атаке на Сеул. Это рисковало поставить под угрозу хрупкое дипломатическое сближение, которое в течение двух лет продвигал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, благодаря которому могло состояться историческое рукопожатие между Дональдом Трампом и "верховным лидером" в Сингапуре в 2018 году", - указывает автор статьи.

"(...) Новый всплеск напряженности, тщательно организованный Севером, напоминает нам о том, что межкорейская "гражданская война", начатая 70 лет назад, сегодня еще не закончена. Она простирается до самого XXI века, и две братские республики, разделенные самой герметичной границей на планете, временами против своей воли становятся пешками в игре великих держав", - отмечает журналист.

"В ночь на 25 июня 1950 года Ким Ир Сен без объявления войны начал молниеносную атаку "Покпун" на территорию Южной Кореи с целью силой воссоединить полуостров, произвольно разделенный одним росчерком пера между Вашингтоном и Москвой после падения Японской империи в 1945 году", - напоминает Фалетти.

"(...) Три года продлился жестокий конфликт, который привел к гибели более 3 млн человек, в том числе более половины мирных жителей, под равнодушными взглядами западного общественного мнения. Пугающее соотношение, более тяжелое, чем во Второй мировой войне или во Вьетнаме. (...) В конечном счете, все вернулось к статус-кво 27 июля 1953 года посредством заключения хрупкого договора о перемирии в Пханмунджоме, за которым так и не последовал мирный договор. А значит, Сеул и Пхеньян технически все еще находятся в состоянии войны", - пишет Le Figaro.

"Сегодня этот беспросветный конфликт больше, чем когда-либо, резонирует в мире, находящемся на пороге новой китайско-американской "холодной войны"в Северо-Восточной Азии под эгидой Дональда Трампа. (...) "Война бесконечная из-за китайской ставки в этой игре", - анализирует Ален Насс, бывший военный атташе в посольстве Франции в Сеуле и эксперт по корейскому конфликту. (...) "Из-за Кореи Мао пришлось отказаться от вторжения в Тайвань", - напоминает Насс".

(...) "Северная Корея является буферной зоной для Пекина. Соединенные Штаты были врагом номер один, поэтому они не должны приближаться к воротам в Китай", - поясняет Чэн Сяохэ, профессор Университета Жэньминь в Пекине. Такой поворотный момент чреват последствиями даже семь десятилетий спустя, когда ныне демократический Тайбэй бросает вызов авторитарному режиму Си Цзиньпина. А тот до сих пор угрожает военным вторжением на мятежный остров, находящийся под защитой американского оружия", - комментирует автор статьи.

(...) "На поле битвы это была китайско-американская война, - признает Чэн. (...) "В Корее американцы потерпели поражение перед лицом китайского фактора", - напоминает Насс.

"Семь десятилетий спустя тень китайско-американского соперничества снова возвышается над полуостровом, где две первые державы мира борются за превосходство в Восточной Азии. Благодаря договору об обороне, заключенному с Сеулом, северокорейская угроза предоставляет Пентагону некий стратегический балкон, нависающий над Большим Китаем", - рассуждает журналист.

(...) "Корея дает алиби американцам. Она предлагает форпост для защиты Японии и стратегическую дугу, которая защищает американскую территорию", - отмечает Насс. Пекин развязал тяжелые экономические репрессии против Сеула в 2017 году после установки американской системы противоракетной обороны TAAD, нацеленной на устрашение Пхеньяна, но чьи радары также позволяют наблюдать за соседним Китаем. Коммунистическая партия защищает авторитарного северокорейского "младшего брата", предоставляя Киму энергоснабжение и слабо применяя международные санкции. Стратегическое противостояние между двумя гигантами еще сильнее фиксирует разделение полуострова в XXI веке, попирая корейскую мечту о воссоединении и делая ее несбыточной. Корейская война еще далека от завершения", - резюмирует Себастьян Фалетти.