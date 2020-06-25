Военный парад в Москве: культ победы является российской идеологией замещения

"Россия провела крупный военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. Для Путина это больше, чем память", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Ничего не объединяет россиян так, как память о Второй мировой войне, - отмечает журналист Маркус Акерет. - (...) В эту среду на Красной площади в Москве был проведен перенесенный большой парад Победы - в запланированном, большем в сравнении с предыдущими годами масштабе, но с меньшим числом зрителей на трибунах и скромной группой зарубежных гостей".

"Судя по настроению на улицах, расчет Кремля - взбодрить население после тягостных месяцев "самоизоляции" - вполне оправдался. Будет ли этого достаточно для того, чтобы воодушевить его также на голосование по поправкам в Конституцию, которые среди прочего предоставят Путину возможность оставаться на своей должности и после 2024 года, - другой вопрос. (...) На это доказательство легитимности, не взирая на пандемию, направлена вся политическая сила".

Гости парада были менее видными, чем ожидалось, пишет издание. "Государственные СМИ говорили о присутствовавших как о "мировых лидерах", однако приехали только президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Сербии, а также Абхазии и Южной Осетии, относящихся, согласно международному праву, к Грузии. (...) Президент Франции Макрон, глава Китая Си Цзиньпин и другие руководители государств отказались, сославшись на эпидемиологическую ситуацию. (...) Для Путина, вероятно, было болезненным не иметь возможности находиться в такой важный для страны день в обществе могущественных людей", - говорится в статье.

"Военный парад и память о роли Советского Союза во Второй мировой войне сопряжены с тремя центральными посланиями: за долгие годы "культ победы" стал своего рода идеологией замещения, которая все больше определяет легитимность власти. Поэтому демонстрация военной силы очень важна. Она позволяет уверить граждан в том, что они защищены от внешних невзгод и угроз, и способствует устрашению других стран. Присоединение Крыма, вмешательство на Украине и открытое военное участие в войне в Сирии доказывают, что Москва не боится насилия. С российской точки зрения, уважают тех, кого боятся. Получить это уважение среди крупных держав является важной целью внешней политики Путина", - считает автор статьи.

Обращение к населению в среду было для Путина "не только возможностью напомнить об общей силе советских народов, что позднее было особенно подчеркнуто и государственным телевидением. Он также призвал и к диалогу о создании новой мировой системы безопасности. По его словам, она крайне необходима стремительно меняющемуся миру для того, чтобы защититься от новых угроз".

Это послание опирается и на статью Путина, опубликованную на прошлой неделе в американской газете The National Interest. "Эта статья демонстрирует представление Путина о миропорядке. Он, по его мнению, является результатом договоренностей важнейших крупных держав - например, в Ялте или Потсдаме в 1945 году. Менее крупным государствам пришлось подчиниться обозначенным зонам влияния. С учетом этого, по мнению Путина, должен вестись диалог о глобальной безопасности, и поэтому предпочитаемой им платформой является группа из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, которая планирует собраться осенью", - пишет Neue Zürcher Zeitung.