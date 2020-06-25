Как украинский конфликт стал лабораторией ультраправого терроризма

"С 2014 года тысячи иностранных белых супрематистов используют эту борьбу в качестве прелюдии к глобальной войне в защиту "белой расы", - пишут журналисты Антуан Хасдей, Максим Масе и Пьер Плотту в издании Slate.fr.

"(...) Вспышка украинского конфликта позволила целой череде крайне правых радикалов воплотить в жизнь свои фантазии о войне в условиях высокого накала интенсивности, он уже унес несколько тысяч жизней и до сих пор остается нерешенным. Все эти люди вступают в борьбу во имя своей ксенофобской и расистской идеологии, причем таких крайне правых радикалов можно обнаружить как в лагере приверженцев киевской центральной власти, так и среди сепаратистов", - говорится в статье.

"Каждая сторона конфликта стремится привлечь внимание СМИ к этой войне, происходящей на краю Европы. Для приверженцев Киева речь идет о том, чтобы вызвать сочувствие к своеРФборьбе от западных держав, в то время как Россия, которая поддерживает сепаратистов, стремится восстановить свои лидирующие позиции на международной арене и напомнить о своей способности наносить ущерб. Для белых суперматистов, участвующих в украинском конфликте, независимо от их лагеря, цель состоит в том, чтобы привлечь как можно больше людей к этой войне, представляемой в качестве прелюдии к глобальному расовому конфликту", - считают авторы статьи.

"(...) Самым известным представителем лагеря сторонников киевского режима является батальон "Азов"*. Батальон не скрывал своих неонацистских убеждений, о чем свидетельствуют "Черное солнце" и Вольфсангель - "волчий крюк", старый немецкий геральдический знак, который присвоили нацисты, ставший символом крайне правой украинской партии "Свобода"* до 2003 года, когда он присутствовал на ее бывшем гербе, - указывает издание. - Норвежские телевизионные репортажи о боевиках "Азова"* показали, что некоторые из них имели на своих шлемах символы СС и свастику".

"(...) Со временем полк "Азов"* попытался снизить демонизацию своего имиджа как на Украине, так и за рубежом. Из нового, более нейтрального герба подразделения было удалено "Черное солнце". Его лидеры также попытались присоединиться к украинской политической игре, создав в 2016 году партию "Национальный корпус"*, членами которой являются практически только ветераны батальона. Партию возглавляет Андрей Билецкий, который также является командиром полка "Азов"*, - как пишет издание.

"В противовес как российскому империализму, так и влиянию Евросоюза, "Национальный корпус"* создает свой международный проект "Интермариум", (...) - говорится в статье.

"С политической точки зрения в проекте конфедеративного государства батальон "Азов"* усматривает политический союз "настоящей Европы", который будет представлять собой одновременно как блок перед лицом экспансионизма и агрессивности путинской России на Востоке - обычно описываемый как "необольшевизм"- так и оплот против ненавистных ценностей Запада: либерализм, мультикультурализм, секуляризм, феминизм и защита прав меньшинств", - комментируют авторы статьи.

"Батальон "Азов"* принял в свои ряды значительное количество добровольцев из-за рубежа, в основном из Европы (Франция, Германия, Греция, Хорватия, Швеция...), а также из Северной и Южной Америки, Австралии и даже России. Если в первые дни конфликта все они не придерживались единой идеологии, то впоследствии батальон стал полюсом притяжения для многих западных сторонников превосходства белой расы, а также открытых нацистов", - пишет Slate.fr.

"(...) Здесь есть люди, которые являются закаленными бойцами, возможно, более радикальными, чем в момент их приезда. Сейчас мы имеем дело с международной сетью жестоких белых супрематистов, которые легко общаются друг с другом через разные платформы, а затем возвращаются домой, распространяют свою пропаганду, организовывают тренинги или переходят к следующему бою", - объяснила в июне 2019 года изданию Vice Молли Салтског, аналитик в сфере разведки в стратегической консалтинговой фирме Soufan Group.

"Об этом свидетельствует обнародованное сайтом журналистских расследований Bellingcat интервью норвежского ветерана Иоахима Фурхольма радиостанции Radio Wehrwolf. Этот человек описывает себя как "национал-социалистического революционера" и "поклонника Андерса Беринга Брейвика". Его подозревают в том, что он пытался поощрить отъезд добровольцев из числа американских белых супрематистов на Украину, чтобы они вступили в ряды "Азова"* через его политическое крыло в "Национальном корпусе"*, - указывает издание.

"(...) Я оказался во главе небольшой группы добровольцев со всего Запада, желающих получить некоторый военный опыт и, надеюсь, смогу отправить некоторых из этих парней домой, чтобы они передавали там свои навыки и знания", - пояснил Фурхольм радиоаудитории мотивы своего участия в конфликте на Украине. "Это немного напоминает лабораторию фашизма. Условия здесь оптимальные", - продолжил он. И в заключение: "У них [у батальона "Азов*"] действительно есть твердое намерение помочь остальной Европе вернуть по праву принадлежащие ей земли".

"Пропагандистские сообщения такого типа обильно транслируются в социальных сетях: это "Европейская Реконкиста", исходящая от Украины, где подхватываются термины, которые использует руководитель международного направления партии "Национальный корпус"* Алена Семеняка. Их можно найти на нескольких европейских языках, в частности, на французском, по каналам Telegram передается прославление действий батальона "Азов"*, вплоть до военных преступлений, таких как обезглавливание бойцов-сепаратистов. Некоторые из них, более радикальные, чем другие, без колебаний пропагандируют атаки Брентона Тарранта или Андерса Брейвика. Для администраторов этих каналов украинский конфликт и террористические акты крайне правых являются двумя битвами в более глобальной войне во имя "защиты белой расы", - передают журналисты.

"Особенность украинского конфликта состоит в том, что обнаруживаются крайне правые бойцы и по другую сторону линии фронта. Из-за пристрастия к России Владимира - чья фигура очень популярна в этих кругах -, из-за общеславянского национализма, противостоящего Евросоюзу или НАТО, или даже из-за простого желания пойти и расстрелять несколько тысяч иностранных добровольцев, они пополняют ряды воинов двух сепаратистских республик - Луганской и Донецкой", - пишет издание.

"(...) Среди этих многочисленных группировок выделяется "Имперский легион" во главе с Денисом Гариевым, позволивший нескольким сотням россиян развернуться в шахтерском регионе на востоке Украины для борьбы со сторонниками киевской центральной власти. Военная ветвь этой российской ультранационалистической организации считает, что Украина исторически является российской территорией, которую необходимо вернуть, и что украинцы "раскольники", с которыми нужно бороться во имя православия", - указывают авторы статьи.

"Выпускник престижного Санкт-Петербургского государственного университета Денис Гариев является одновременно лидером ополчения и радикальной российской крайне правой организации "Русское имперское движение" (РИД). Особенностью последнего является то, что это первое движение белых суперматистов, которое Соединенные Штаты в апреле прошлого года внесли в черный список всемирных террористических организаций", - говорится в публикации.

"По мнению этого движения, "единственным адекватным и возможным ответом на агрессивную исламскую экспансию" может стать новый крестовый поход. Движение утверждает, что отправляло бойцов в Сирию, чтобы они сражались на стороне Башара Асада, а также в Ливию (где, как говорят, погибли как минимум два человека), а также в Центральноафриканскую Республику", - передают журналисты. "Христиане должны защищаться, нападая на врага на их территории, в их логове", - утверждается в манифесте РИД, размещенном в социальных сетях.

"(...) По данным Центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и противодействием терроризму, расположенному в Монтерее, штат Калифорния, "РИД - это опасная экстремистская организация, занимающаяся подготовкой белых супрематистов к участию в насилии как внутри России, так и за ее пределами".

"Движение предлагает нероссийским гражданам приезжать и посещать курсы боевой подготовки в лагере "Партизан", штаб-квартира которого находится в Санкт-Петербурге, недалеко от Сосновского лесопарка. Добровольцы, в том числе многие представители европейской молодежи, связанные с ультраправыми партиями, обучаются навыкам обращения с оружием, основам военной медицины, тактическим перемещениям и даже военной топографии. В начале июня журнал Focus, основываясь на информации немецких спецслужб, обнаружил, что молодые люди из неонацистских партий "Третий путь" *("Der Dritte Weg") и "Молодые националисты" ("Junge Nationalisten") обучались на этих курсах", - пишет Slate.fr.

"Среди тех европейцев, кто проходил "стажировку" в "Русском имперском движении", некоторые уже перешли к террористическим действиям в своей стране. Три гражданина Швеции - Виктор Мелин, Йимми Юнассон и Антон Тулин, были приговорены Гетеборгским судом в 2017 году к восьми с половиной годам тюремного заключения за взрыв бомбы в ноябре 2016 года на территории профсоюзной организации и в лагере беженцев"(...). Все трое (...) в течение одиннадцати дней в августе 2016 года проходили обучение по обращению со взрывчаткой в лагере "Партизан", - резюмирует издание.

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*Эта организация запрещена в РФ