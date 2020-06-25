Инопланетяне могут использовать черные дыры для добычи энергии

"Черные дыры можно использовать в качестве электростанций, считал физик Роджер Пенроуз. Но на это была бы способна только высокоразвитая цивилизация. Спустя 50 лет ученые подтвердили принцип этой теории", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Как рассуждал физик Роджер Пенроуз в 1969 году, если направить объект во внешний слой черной дыры, где любая материя неизбежно начинает вращаться, ее можно использовать для получения энергии, если объект будет двигаться быстрее скорости света. В этом случае объект приобретет отрицательную энергию".

"Если удастся расколоть объект на две части и при этом одна из них исчезнет в черной дыре, высвободится энергия раскола от отдачи. Но осуществить это, по мнению Пенроуза, вероятно, может только высокоразвитая цивилизация, другими словами, инопланетяне".

"Исследователи из Университета Глазго нашли способ доказать этот эффект в рамках эксперимента, о чем они сообщают в научном журнале Nature Physics. Для этого они направили кольцо из динамиков на вращающийся диск из пенопласта, который поглощал звук и должен был симулировать черную дыру", - пишет издание.

"Если диск вращается с достаточной скоростью, происходит нечто странное, - поясняет физик Марион Кромб из Университета Глазго, - частота звука меняется из положительной в отрицательную и практически забирает энергию вращающейся поверхности".

"Этот эффект был зафиксирован на аудиозаписи. На ней слышно, как звуки динамиков сначала становятся все тише, когда они встречаются со все быстрее вращающимся диском. Но затем громкость внезапно возрастает и звук становится даже громче, чем изначально", - говорится в статье.

"Похожий феномен можно наблюдать у сирены скорой помощи, говорит Комб. Хотя она всегда звучит одинаково, тон кажется выше, когда машина приближается".

"Странно представлять себе, что здесь, в нашей лаборатории на западе Шотландии мы смогли подтвердить теорию 50-летней давности, - говорит физик Даниэль Фаччо, также участвовавший в исследовании. - Но мы считаем, что так могут открыться многие новые пути для научных исследований", - передает Der Spiegel.