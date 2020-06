25 июня 2020 г. Редакция | The Washington Post Народ, наконец, сыт по горло лидером Белоруссии. Услышат ли его? "Александр Лукашенко, президент Белоруссии - легендарный канатоходец, балансирующий между Востоком и Западом. Он - фальсификатор выборов-рецидивист и печально известный автократ, едва ли терпящий инакомыслие. Все это удерживало его у власти четверть века. Но сейчас, когда он хочет переизбираться на шестой срок на президентских выборах, назначенных на 9 августа, он сталкивается с признаками недовольства", - пишет редакция The Washington Post. "(...) Лукашенко пережил прошлые проблемы, представляя себя единственным выбором в пользу стабильности, фальсифицируя выборы и заключая в тюрьму противников. Но на этот раз он сталкивается с недовольством не только из-за экономической стагнации, но и из-за его неэффективной реакции на пандемию, которая состояла в высмеивании опасений по поводу вируса и советах людям ходить в баню и пить больше водки. В настоящее время в Белоруссии насчитывается 59 945 случаев заражения вирусом при населении 9,4 млн человек, а в соседней Польше - 32 821 человек при населении в четыре раза больше", - говорится в статье. Издание указывает, что своим оппонентам, популярному ютуберу Сергею Тихановскому и минскому банкиру Виктору Бабарико, "Лукашенко ответил единственным знакомым ему оружием", имея в виду задержание и предъявление обвинений. "(...) Эти дела явно носят политический характер и направлены на то, чтобы не дать обоим проводить кампании, - полагает газета. - Аресты спровоцировали уличные протесты и были задержаны более 100 активистов и более десятка журналистов". "Лукашенко знает, как лавировать между крупными державами. Он заигрывал с более тесным союзом с Россией, президент которой Владимир Путин не хочет, чтобы Белоруссия поворачивалась к Западу. Он заигрывал с администрацией Трампа, встретившись в феврале с государственным секретарем Майклом Помпео. Но последние события показывают, что хватка власти Лукашенко внутри страны не так уверенна. Людям надоели его выходки и они устали от экономической стагнации. Вопрос в том, услышат ли их 9 августа, или Лукашенко прибегнет к мошенничеству (...) еще раз", - пишет газета. Источник: The Washington Post