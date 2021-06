25 июня 2021 г. Мэри Дежевски | The Independent В чем на самом деле суть дипломатического конфликта с Россией "Когда появилась эта новость, в это было трудно поверить. Не в тот факт, что произошел инцидент с участием России и британского военного корабля в Черном море - это было вполне правдоподобно, - а в то, что утверждалось и что опровергалось", - пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски. "Россия заявила, что ее силы произвели предупредительные выстрелы и сбросили бомбы на пути военного корабля HMS Defender. Британцы ответили, что нет, такого не было. Это был первый раз (...), насколько я припоминаю, когда Россия заявляла о чем-то, что можно было рассматривать как агрессивный и воинственный акт, а Великобритания отрицала, что Россия совершила что-либо неподобающее", - указывает Дежевски. "Первое объяснение со стороны Министерства обороны заключалось в том, что корабль получил предварительное предупреждение о российских учениях и что, если там и была какая-либо стрельба, она не имели никакого отношения к кораблю. Вторая версия предлагала яркие кадры британской отчаянной храбрости лицом тщетных попыток России заставить изменить курс - по крайней мере, так казалось из репотражей журналистов на борту (...)", - пишет она. (...) "Так что это было? Уберите пропаганду (с обеих сторон), и вот голые факты. HMS Defender посещал главный порт Украины - Одессу, а оттуда корабль должен был отправиться в Грузию (...). Он мог бы пойти более южным маршрутом, благодаря чему он остался бы в международных водах. Вместо этого он держался побережья Крыма, войдя в воды, которые юридически считаются украинскими, но которые Москва рассматривает как российские с момента аннексии Крыма в 2014 году", - передает автор публикации. "Выбрав этот маршрут, британский военный корабль намеренно решил донести позицию. Это не моя грубая субъективная интерпретация. В своем первом репортаже с HM Defender Джонатан Бил c BBC заявил: "Мы только что завершили транзит через территориальные воды оккупированного Россией Крыма. Это был преднамеренный шаг военного корабля королевского флота, направляющегося в Грузию". Яснее и выразиться нельзя", - говорится в публикации. "Другими словами, значение выбора этого маршрута был полностью политическим. Это было сделано, чтобы продемонстрировать, что Великобритания не принимает притязания России на Крым и будет отстаивать свое право - согласно международному морскому праву - на то, что она называет "мирным проходом". (...) Трудно поверить, что HMS Defender поставил бы себя в ситуацию, когда он едва ушел от опасности таким образом, если бы на это не было распоряжения либо высшего руководства, либо, возможно, самого премьер-министра", - считает обозреватель. (...) (...) "Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намекнул об инциденте в октябре прошлого года, когда, по данным России, другой британский военный корабль, HMS Dragon, был вынужден изменить свой курс в Черном море. Россия выставила это как победу, в то время как Минобороны отрицало любое изменение курса. Как лучше вымарать то, что могло или не могло быть потерей британцами лица, как не повторив этот вояж - и, по сути, подначивая Россию на ответ. Было ли это целью HMS Defender? Если так, похоже, миссия выполнена; (...) За исключением того, что это опасные игры. Миллиметраж и недоразумения, а также способы их избежать были главной темой на недавнем американо-российском саммите, поскольку военные хорошо знают, что именно так могут начинаться войны. И вот, буквально через неделю, в подтверждение всех обоюдных стереотипов, происходит осознанная провокация России со стороны британского военного корабля. Для Великобритании это укрепило имидж России как склонной к ненужной агрессии против принципиальной Британии, приверженной "верховенству закона", в то время как российским вооруженным силам это позволило продемонстрировать, что они защищают национальную честь от надоедливой маленькой Британии, все еще питающей великодержавные иллюзии", - замечает Дежевски. "Однако такие игры не только опасны, но и редко происходят вне политического контекста. (...) Сближение Байдена и Путина грозит поставить Украину в затруднительное положение или, по крайней мере, вынудить Киев аргументировать запрос на поддержку Украины самой по себе, а не как оплота против России. Это может устраивать президента Зеленского, но не устроит многих из тех, кто имеет влияние на Украине и для которых победной была антироссийская карта", - говорится в статье. "Для ЕС перспектива несколько более теплых, если не полностью нормальных, отношений между США и Россией потенциально изменяет внутреннюю динамику, укрепляя позиции тех, кто, как Франция и Германия, хотят улучшить отношения между ЕС и Россией, против стран Балтии и Польши. (...) Перспектива соглашения Байдена и Путина и явное потепление отношений между США и ЕС после визита Байдена в Брюссель делают Великобританию потенциально одинокой в ее холодном отношении к путинской России - несмотря на все дружелюбие между Борисом Джонсоном и Байденом на саммите G7. (...) В этом контексте миссия HMS Defender послала определенные сигналы. Она показала, что кто-то по-прежнему беспокоится об Украине и Грузии, даже если поддержка США ослабевает; она показала Великобританию как отважную военно-морскую державу, которую России не испугать, и продемонстрировала ценность Великобритании для НАТО и готовности "Глобальной Британии" патрулировать международные морские пути (хотя попробуйте-ка реализовать крымский подход в некоторых частях Южно-Китайского моря)", - отмечается в публикации. (...) Источник: The Independent