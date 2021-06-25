Как сделать так, чтобы ночь действительно помогала найти решение?

(...) "Лечь спать, не решив проблему, полагаясь на свой мозг и хороший ночной сон для того, чтобы найти решение? "Да, такое возможно, но все же необходимо поразмыслить о проблеме накануне, ибо мозг не начинает мыслить с нуля", - отмечает профессор Марк Верен, президент Института клинической неврологии Ренна и руководитель подразделения по изучению поведения и центральных серых ядер в Университете Ренн 1. Потому что ночные "озарения" не рождаются из ничего: когда мы спим, активируются цепи мозга, которые реактивируют то, что было сделано или изучено в течение дня. Это позволяет мозгу делать выбор между тем, что важно помнить, а что нет. Когда мозг реактивирует следы воспоминаний, он перерабатывает их и создает такие ассоциации, которые он не пробовал формировать в моменты бодрствования. И именно благодаря этим процессам рождаются новые решения", - пишет Le Figaro.

"Но эти решения могут появиться только в том случае, если между ними возникнут ассоциации идей, которые нужно проверить! Если вы совсем не задумывались о проблеме, вам будет недостаточно хорошо выспаться. Всезнаек не существует! Интуиция питается прошлой информацией и опытом", - настаивает профессор Верен.

(...) Факт того, что такие моменты "эврики" существуют, был доказан уже в начале 2000-х годов благодаря нескольким исследованиям, таким как эксперимент, проведенный в Любекском университете в Германии (журнал Nature, 2004): 66 добровольцев попросили решить математическую головоломку в соответствии с двумя правилами, известными заранее. Третье правило позволяло быстрее найти решение, но его не довели до сведения добровольцев. Тест был проведен снова через 8 часов, в течение которых спала только одна группа. Вердикт: 60% спящих открыли секрет третьего правила, в то время как в группе тех, кто не спал, их было только 22%. Судя по всему, ночь дает советы!" - указывает автор статьи.

(...) "В текущем исследовании с применением электроэнцефалограммы доктор Уильям Лукас, невролог, и Фатима Чхаде, нейробиолог, чья диссертация посвящена схемам творчества (оба из Института клинической неврологии в Ренне), попросили добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет выполнить два задания после 5 минут отдыха. Первое задание: найти идеи по разнообразию использования примерно 20 предметов повседневного обихода, которые быстро прокручиваются на экране (например, обувь, зонт и т. д.). "Это так называемые задачи дивергентного мышления, и они чаще используются для изучения творческих способностей", - объясняет Фатима Чхаде. Затем добровольцев попросили описать характеристики других обычных предметов. "Эти задачи относятся к конвергентному мышлению и требуют только знаний", - пояснила она. Задача: сравнить, какие сети мозга активируются в соответствии с задачами (творческими или нет), и понять, как они сообщаются друг с другом", - говорится в публикации.

"На этом этапе исследования мы видим, что у наиболее креативных людей - то есть тех, кому удалось найти самые оригинальные идеи для использования объектов не по назначению - сети мозга лучше взаимодействуют друг с другом, - объясняют доктор Лукас и Фатима Чхаде. - Между более креативными и менее креативными людьми различие состоит в скорости передачи информации и количестве установленных связей. Короче говоря, у более креативных людей сети мозга сообщаются быстрее, активнее и с большей плавностью".

(...)"Когда мы спим, определенная цензура, осуществляемая сетями мозга в отношении контроля исполнительных функций, больше не производится", - продолжает доктор Лукас. (...)

"Мозг начинает мыслить шире, нешаблонно и находить ответы, пересматривая вопрос под новым углом, - отмечает профессор Верен. - Вот почему, если студент не может найти решение своей проблемы после того, как он действительно над ней поработал, я советую ему сделать перерыв и выспаться. Его шансы найти решение, когда он проснется, больше, чем если бы он провел часть ночи, пытаясь его найти".