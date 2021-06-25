Тяжелые времена для антипрививочников

"В России низкий уровень готовности людей к вакцинации. И Москва теперь угрожает принудительными мерами", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Анастасия Зубрева добровольно согласилась на прививку. "Настолько добровольно, насколько это возможно в данной ситуации", - говорит 32-летняя флорист. (...) Несколько минут назад, в пункте вакцинации в Парке Горького в центре российской столицы, медсестра сделала ей укол - первый компонент "Спутника V". Зубрева долго колебалась. Данных о вакцине мало, к тому же государство долгое время делало вид, что пандемия закончилась. Обманчивое чувство", - повествует журналистка Инна Хартвих.

"Ведь количество случаев заражения в стране стремительно растет. В течение двух недель число новых заражений местами увеличилось втрое. В Москве несколько дней назад оно достигло рекордной отметки в более чем 9 тыс. человек, хотя с тех пор немного снизилось. 90% случаев, по официальным данным, вызваны дельта-вариантом вируса".

"Ежедневно в больницы поступает более 1,8 тыс. человек. Машины скорой помощи выстраиваются перед ними в очередь. При этом в городе - давно знакомая беспечность. Маски, хотя их ношение обязательно, носятся под подбородком, на городских пляжах толпы людей, метро переполнено", - пишет издание.

"Тем временем руководство страны реагирует лихорадочно - и де-факто ввело обязательную вакцинацию. (...) "Руководитель поставил нам ультиматум, и я вызвалась добровольцем. Я все же хочу сохранить свою работу", - говорит Анастасия Зубрева".

"В течение нескольких месяцев Россия считала, что ей повезло. Казалось, что ограничения существуют только в других странах. Страна радостно проводит Чемпионат Европы по футболу, стадионы и фан-зоны, рестораны и бары заполнены людьми. Говорят, ситуация под контролем. В конце концов, в стране есть "Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина. "Самая безопасная и самая эффективная вакцина", как подчеркивает президент России Владимир Путин".

"Однако многие россияне не доверяют как самой вакцине, так и правительству. Желание прививаться было низким с самого начала, хотя пункты вакцинации открылись в Москве почти на каждом углу. (...) На сегодняшний день 14% населения получили первую прививку - в Германии их более 50%", - указывает TAZ.

"Теперь в дело вступает принуждение - и стимул выиграть квартиру или машину. Каждый, кто сделает прививку в течение следующих четырех недель, будет участвовать в лотерее. Первые пять автомобилей Renault Logan Москва разыграла в эту среду. "Смешно, - говорит Зубрева. - Но боюсь, что скоро без прививки ничего нельзя будет делать".

"Начиная с понедельника, в Москве будут использоваться QR-коды, с помощью которых у вакцинированных, выздоровевших и сдавших ПЦР-тест людей будет право посещать рестораны и кафе. Но в системе есть пробелы. Мигранты практически не могут сделать прививку, а многие иностранцы, даже те, кто живет в стране и прошел вакцинацию, не имеют доступа к государственной цифровой системе, которая генерирует такие коды", - указывает издание.

"Дискриминация неизбежна", - говорят в Кремле. Владельцы ресторанов жалуются на "локдаун, который нельзя так называть". "Вместо того чтобы в такой ситуации закрыть рестораны и оказать государственную поддержку тем, кто ими управляет, их бросают на произвол судьбы, возлагая ответственность исключительно на их плечи", - говорит предпринимательница Анастасия Татулова, управляющая сетью семейных кафе в Москве".

"У пункта вакцинации в Парке Горького люди сменяются один за другим. Сергей Ляшин выжидает на 35-градусной жаре первые полчаса после прививки, Николаю Матросову приходится бороться с бюрократией, потому что он не из Москвы. (...) "Без укола жизнь тут уже не работает", - говорит мужчина, который долго придерживался позиции "посмотрим, как прививку перенесут другие", - пишет Die Tageszeitung.