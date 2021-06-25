Переговоров на высшем уровне между Россией и Евросоюзом не будет

"После долгой ночи на саммите ЕС не удалось договориться о переговорах на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным - вместо этого рассматриваются варианты санкций. Для канцлера Ангелы Меркель это горькое поражение - там, где она обычно была звездой", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Речь шла о предложении Германии и Франции о возобновлении переговоров на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. "Сегодня не удалось договориться о срочной встрече на уровне руководства, то есть на высшем уровне", - сказала Меркель, заметно расстроившись, в 2:30 ночи. И добавила: "Лично я хотела бы более смелого шага".

"Она сказала, что теперь необходимо работать над форматами и условиями для диалога с Россией. В целом, это была "очень подробная и непростая дискуссия", отметила канцлер. Затем Меркель коротко кивнула, повернулась и быстро исчезла", - передает издание.

"В эту ночь все с грохотом провалилось, хотя Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон все прекрасно спланировали, - отмечает издание. - В прошлую пятницу на совместной встрече в ведомстве канцлера они договорились о совместной инициативе по проведению встречи на высшем уровне глав всех правительств ЕС с Путиным. Но об этом они проинформировали соответствующих представителей при ЕС только в среду утром".

"Большинство высокопоставленных дипломатов эта инициатива Франции и Германии застала врасплох. Появились вопросы вроде: не будет ли такой саммит с российским автократом противоречить тому, о чем страны ЕС единогласно договорились в 2014 году после аннексии Крыма и дестабилизации восточной Украины, то есть решению о прекращении всех встреч на высшем уровне с Москвой? С тех пор ситуация на востоке не улучшилась, наоборот".

"Вскоре после полуночи Меркель еще раз обосновала свою инициативу. Она сказала, что необходимо создать форматы для переговоров, потому что конфликты лучше всего поддаются решению при диалоге друг с другом".

"Макрон поддержал Меркель. Он призвал к "требовательному диалогу для отстаивания наших интересов как европейцев". Это, по его словам, важно для "стабильности континента".

"Германия и Франция были в этом вопросе не одиноки. Такие страны, как Греция, Кипр, Италия и Австрия, поддержали призыв к встрече с Путиным на высшем уровне. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что диалог с Россией и ЕС не может ограничиваться тем, "чтобы наблюдать, как Байден и Путин ведут диалог". ЕС "географически ближе к России, многие темы затрагивают нас сильнее, чем США", сказал Курц".

"Киев, в свою очередь, отреагировал гневно. Возобновление встреч на высшем уровне стало бы "опасным отклонением от санкционной политики ЕС", заявило украинское правительство".

"Но ключевым фактором для Меркель и Макрона стало то, насколько решительно не только восточные европейцы и страны Прибалтики, но и такие страны, как Нидерланды, отвергли их инициативу. Меркель была удивлена жесткостью их реакции; критика в эту ночь застала ее врасплох".

"Я не сяду за стол переговоров с Путиным", - заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель могут "с удовольствием" встретиться с Путиным, съязвил либерал из Гааги".

"В прошлый раз мы все согласились с тем, что Россия представляет собой большую угрозу. Мне интересно, что произошло с тех пор, раз это обсуждается сейчас", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, обращаясь к Меркель. Президент Латвии Кришьянис Кариньш также отказался от прямого разговора с Путиным. "Для диалога и Россия должна что-то привнести, - сказал он. - В противном случае все выглядит так, будто Россия аннексирует Крым, разжигает войну на Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает стремиться к диалогу".

"Стратегия Меркель и Макрона на этом саммите выглядела так: в будущем ЕС должен гораздо жестче реагировать на злонамеренные действия России и с этой целью заранее разработать план санкций на случай чрезвычайной ситуации. Взамен, однако, ЕС должен предложить Путину переговоры на высшем уровне по общим интересам, таким как климатическая политика, терроризм и международные конфликты, например, в Ливии. Жесткость и диалог - таков был подход Берлина и Парижа", - поясняет Die Welt.

"В итоговой декларации саммита ЕС говорится о "необходимости решительного и скоординированного ответа ЕС и его государств-участников на любую дальнейшую злонамеренную, незаконную и подрывную деятельность России".

"Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должен в ближайшее время представить "варианты дальнейших ограничительных мер", включая экономические санкции. В целом, однако, ЕС остается при своей прежней политике в отношении России: изменения произойдут только в том случае, если Москва сделает все возможное для полного выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине", - передает Die Welt.