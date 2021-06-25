ЕС должен оставаться в диалоге с Россией

"На саммите ЕС восточноевропейские государства заблокировали инициативу совместной встречи с Владимиром Путиным. Ведь это то же самое, что и дать слабину - таков их аргумент. Однако история показывает, насколько ошибочно это предположение - и как диалог может стать сигналом силы", - пишет журналист немецкого издания Die Welt Жак Шустер.

"В 1967 году министр иностранных дел Бельгии Пьер Армель представил своим партнерам по НАТО доклад, который под названием "Доктрина Армеля" оказал решающее влияние на дальнейший ход холодной войны. (...) С тех пор отношения с Россией определялись двумя принципами: сдерживание и готовность к диалогу. Москве следовало всегда давать понять, что Запад готов к переговорам. Но эти переговоры должны были вестись исключительно с позиции силы".

"Именно с помощью этих принципов Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотели убедить своих партнеров в ЕС провести встречу на высшем уровне с Владимиром Путиным. У их инициативы не нашлось сторонников. (...) Ведь встреча с Путиным якобы была бы равнозначна уступке россиянам, которые по-прежнему ведут себя, как слон в посудной лавке", - говорится в статье.

"Эти аргументы выглядят странно: если бы переговоры велись только с президентами и главами правительств, проявляющими благоразумие или даже раскаяние, мир во всем мире наступил бы в мгновение ока. Но все встречи на высшем уровне, которые проходили между американцами и россиянами в Женеве с 1950-х годов, проводились по принципу: мы согласны в том, что мы не согласны. Иногда они заканчивались так же холодно, как февральская ночь у Москвы-реки. Тем не менее, они говорили! Это было хорошо и правильно. И это не было признаком слабости", - указывает издание.

"Уинстон Черчилль, британский премьер-министр военного времени, который яростно выступал против политики умиротворения своего предшественника и был единственным, кто долгое время противостоял Гитлеру, сказал в 1950 году, выступая в Палате общин во время войны в Корее: "Сама по себе политика умиротворения может быть плохой или хорошей - все зависит от обстоятельств. Политика умиротворения, к которой правительство вынудили слабость и страх, и бесполезна, и разрушительна. Политика умиротворения, которую проводит сознающее свою силу правительство, великодушна и величественна. Возможно, в таком случае это наиболее безопасная политика, и, кто знает, может быть только таким путем можно достичь мира во всем мире?".

"Саммит с Путиным, безусловно, не принес бы мира, Крым остался бы незаконно оккупированным, Украине так и пришлось бы бороться за свое существование, а Навальный по-прежнему сидел бы в ГУЛАГе. Тем не менее, было бы целесообразным открыть каналы связи и не допустить разрыва контактов с Москвой. Президент США Джо Байден выступил здесь примером. Видимо, у него стратегическое мышление более выражено, чем у ЕС", - констатирует Die Welt.