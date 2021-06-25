Как Европа может вести себя с Россией

"Новая европейская политика в отношении России должна начинаться с констатации факта: старые концепции потерпели крах. Сейчас на первом месте стоит сдерживание, а не партнерство", - пишет на страницах немецкого издания Die Zeit Ханс-Дитер Хойманн, экс-дипломат и бывший руководитель Федеральной академии политики безопасности в Берлине.

"После поездки президента США в Европу европейским правительствам придется спросить себя, что ожидается от них в рамках вновь обретенного трансатлантического партнерства. Приоритетом внешней политики Байдена является противоборство с Китаем. Отношения с Россией не должны забирать слишком много энергии. "Предсказуемых отношений", стратегической стабильности между двумя ядерными державами было бы достаточно. С этой точки зрения, саммит 16 июня с президентом Владимиром Путиным, который завершился, в частности, решениями о продолжении контроля над ядерными вооружениями, является для Байдена успехом", - отмечает автор статьи.

"Очевидно, что президент США стремится к разделению задач с Европой по вопросам политики в отношении России. Но она во все большей степени связана с Украиной, потому что аннексия Крыма и война на Донбассе стали ключевым моментом спора с Россией. Возможно, отмена Байденом санкций против немецких компаний в связи с проектом строительства газопровода "Северный поток-2" также является попыткой побудить Германию более активно поддерживать Украину и проводить "более геополитическую" политику в отношении России".

"Новая европейская политика в отношении России начинается с констатации того, что прежние концепции потерпели крах. "Изменение через сближение" (Эгон Бар) не работает с Россией. Страна также не хочет быть просто частью "общеевропейского миропорядка", как это все еще предусматривает Парижская хартия 1990 года. Сегодня Россия видит себя крупной евразийской державой, которая действует в системе многополярного миропорядка, основанного на силе, а не "мультилатерального порядка, основанного на правилах", который отстаивает Европа", - говорится в статье.

"И уж тем более Европа не может надеяться на модернизацию России через партнерство, - полагает Хойманн. - Путинская система, состоящая из людей в Кремле, служб безопасности и олигархов, а также соответствующих денежных потоков, резистентна к реформам. Единственная концепция из прошлого, которую Европа должна помнить сегодня, - это так называемый "доклад Армеля" для НАТО от 1967 года: и сдерживание, и диалог должны определять отношения с Россией, хотя и в совершенно иных условиях, чем во время холодной войны".

"Войны, которые ведет Россия, в основном гибридные, отчасти потому, что Россия в большей степени может позволить их себе в финансовом плане. Военной угрозе в Восточной Европе НАТО противопоставляет усиленное военное присутствие в странах Балтии, Польше, а теперь и в Черном море, то есть в странах-членах западного альянса, которые могут рассчитывать на помощь в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора. Это и есть сдерживание. В остальном же не стоит преувеличивать угрозу, исходящую от страны, которая тратит на свои вооруженные силы менее десятой части оборонного бюджета США", - указывает автор статьи.

"Новая европейская политика в отношении России основывается на двух столпах: укреплении устойчивости стран Восточного партнерства и сдерживании системы Путина, то есть борьбе с тем, что Джо Байден называет использованием "коррупции как оружия". Последнее означает, что коррупционные денежные потоки трансформируются во влияние. Поэтому для России они являются оружием. (...) И здесь правильное давление оказывают западные санкции, направленные на людей и денежные потоки. (...) Затронутые ими олигархи, возможно, задаются вопросом, как долго путинская система сможет их защищать".

"Если холодная война и несет в себе урок для отношений с Россией, то он заключается в том, что сдерживание должно дополняться диалогом. "Избирательное сотрудничество" с Россией необходимо прежде всего перед лицом глобальных вызовов, таких как изменение климата, энергетическая и кибербезопасность, а также в региональных конфликтах, особенно на Ближнем Востоке. Европейская политика в отношении России была бы действительно новой, если бы диалог с Россией велся и по вопросам безопасности в Европе. Она, в конце концов, является аргументом в пользу придания стране стратегического приоритета. Однако этот диалог должен вестись иначе, чем он велся до сих пор, а именно более честно с обеих сторон и с откровенным анализом реальных интересов безопасности", - заключает Хойманн.