Украина: Одесса, гангстерский город

"В этом украинском городе, страдающем от насилия и коррупции, мэр и его клан представляют собой все то, с чем стремилась покончить революция 2014 года", - пишет спецкор Le Monde в Одессе Бенуа Виткин.

"Спасут ли от падения грозного мэра Одессы Геннадия Труханова ставшие его оплотом старушки, постоянно приходящие при каждом его вызове в Малиновский районный суд? Бабушки внезапно появляются, чтобы занять скамьи в небольшом зале суда и преградить туда доступ местным журналистам и активистам, которых они идентифицирует в качестве своих врагов", - говорится в статье.

"У Одессы никогда не было лучшего мэра, - сказала 71-летняя Марина Ивановна во время перерыва в заседании. - Когда моя сестра заболела, мэрия даже отправила такси, чтобы собрать необходимые ей документы. "

"Местная активистка Татьяна Герасимова поставила перед собой задачу следить за ходом судебного процесса в отношении Геннадия Труханова, мэра Одессы с 2014 года, переизбранного в 2015 году, который обвиняется в присвоении государственных средств", - указывает журналист. "Это неслыханно, - говорит Татьяна Герасимова. - Мы опасаемся, как бы команда мэра не решила поскорее все закончить с этими судьями, находящимися у них под контролем, чтобы закрыть процесс до создания специального Антикоррупционного суда в Киеве".

"Неприятности 54-летнего Труханова выходят далеко за пределы южной столицы Украины. Бесспорный хозяин Одессы на самом деле является одним из союзников президента Петра Порошенко, который добивается второго срока на выборах, назначенных на 31 марта. По мнению лагеря реформаторов, этот человек символизирует неспособность президента Порошенко сломать коррумпированную олигархическую систему, существующую в стране", - отмечает Виткин.

"По иронии истории, Труханова судят за его проект "европейской мэрии" - понимаемой как эффективная и прозрачная - которая призвана объединить в одном месте оказание для граждан услуг, ранее разбросанных примерно по двадцати местам во всей Одессе. Проблема: здание, выделенное для этого проекта, обошлось мэру в баснословную сумму в 185 млн гривен (почти 6 млн евро), в то время как прежний владелец - литовская компания - выплатила несколькими месяцами ранее за то же здание всего 11,5 млн гривен", - продолжает автор статьи.

"Злоупотребления очевидны, они бросаются в глаза, - указывает Владислав Сердюк, бывший подполковник полиции, который давно выступает против повсеместной коррупцию в своем городе. - Клан мэра Труханова стал слишком алчным. Из-за этого он потерял осторожность".

"Сам мэр с неохотой признает, что его службы могли совершить ошибку, но отрицает какую-либо личную ответственность. Чтобы защитить себя, он показывает Le Monde сияющие помещения нового центра административных услуг: "То, что инвалиды, наконец, получили доступ к услугам мэрии, разве это имеет какую-то цену?" По словам Труханова, направленный на него судебный шквал является результатом "политического заказа". За этой "кликой", по словам мэра, стоит бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван, который поклялся уничтожить его после тщетной попытки его коррумпировать", - передает газета.

"Стал ли Труханов жертвой сведения счетов? Такой тезис представляется не совсем надуманным. Хотя этот бывший советский офицер выстраивал долгую политическую карьеру, прежде всего, он принадлежит к могущественному клану, который методично подчинял своему влиянию Одессу, год за годом ослабляя позиции конкурирующих групп. За мэром и его очаровательной улыбкой, по мнению многих наблюдателей, тайно стоит один человек, который редко появляется на публичных фотографиях. Это Владимир Галантерник, курсирующий между Лондоном и Одессой, контролирующий в украинском городе десятки зданий, торговых центров и отелей через оффшорные структуры и подставных лиц", - поясняет спецкор.

Политолог Ярослав Католик также упоминает о наличии "клана" в окружении мэра Одессы. "Никогда еще в городе не было такой сильной группировки, - считает он. - Помимо городского совета, клан Труханов-Галантерник контролирует большую часть рынка недвижимости и торговли, полицию, юстицию, большинство местных СМИ... Киев сделал все, чтобы Одесса не стала сепаратистской территорией, но он позволил этому региону стать маленькой автономной республикой. "

"Восхождение Труханова во многом связано с чрезвычайной ситуацией, с которой Украина столкнулась в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Перед лицом таких потрясений Одесса со своей репутацией непокорного города, где жители охотнее называют себя "проодесскими", чем "проукраинскими", оказалась в уязвимом положении. Пророссийское сепаратистское движение было там особенно мощным, дело даже дошло до трагических событий, связанных с пожаром в Доме Профсоюзов", - отмечает Le Monde.

"В следующем году новый губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попытался восстановить контроль. В Грузии неуемному политику удалось покорить портовый город Батуми, также оказавшийся под властью воров. По общему мнению, его пребывание в Одессе было ознаменовано тщательной чисткой полиции и таможни, однако грузин быстро отказался от борьбы, обличая отсутствие поддержки со стороны Киева", - напоминает Виткин.

"Это умная мафия", - уточняет Владислав Сердюк. По мнению бывшего офицера и ряда других источников, клан Труханов-Галантерник осмотрительно держится в стороне от многих преступных видов деятельности, процветающих в Одессе: наиболее доходные из них - проституция и контрабанда в порту, остаются вотчиной соответственно полиции и спецслужб", - пишет газета.

"Путь, пройденный этой группировкой, типичен для бандитов, начитавшихся Марио Пьюзо [автора романов и сценария "Крестного отца"]: они вовремя поняли, что хорошо обученный бухгалтер стоит десяти человек, вооруженных автоматом Калашникова, - шутливо говорит Алексей Сибирцев, журналист, специализирующийся на истории местной преступности. - Они заставили себя признать с помощью насилия, соблюдая строгую иерархию: в свое время лидером был Ангерт (Александр Анатольевич Ангерт, известный по прозвищу "Ангел" - бизнесмен, один из самых влиятельных криминальных авторитетов Одессы 1990-х годов. - Прим. ред.). Сегодня все трое [Труханов, Ангерт и Галантерник] стали "респектабельными" деловыми партнерами. И наименее скомпрометированного из них они отправили в мэрию".

"В Одессе, как в космополитическом и торговом городе, всегда было особое отношение к бандитизму. С момента основания Одессы российской императрицей Екатериной II преступность всегда была неотъемлемой частью ее самобытности, вплоть до того, что она была возведена в ранг фольклора в советской литературе и кино", - говорится в статье.

"Столь колоритным прошлым, вероятно, объясняется относительная доброжелательность одесситов по поводу нынешних бед их мэра. Активистка Герасимова, решительно приверженная либеральному и реформаторскому лагерю, все же считает, что Труханов "готов что-то делать для города, но, к сожалению, он находится в плену у своего прошлого". Согласно опросам общественного мнения, в представлении почти 60% избирателей до сих пор сохраняется положительный образ Геннадия Труханова. Однако политолог Ярослав Католик напоминает о той роли, которую играют в этой популярности подконтрольные ему местные СМИ, не говоря уже о последствиях децентрализации, продвигаемой президентом Порошенко: передавая значительные ресурсы местным властям, Киев позволил им предстать перед глазами своих подопечных особо эффективными", - поясняет Виткин.

"Характерной для одесской среды иллюстрацией меняющихся сил и интересов является "Совет гражданской безопасности" - это группировка, возглавляемая известным в городе байкером по имени Марк Гордиенко. Этот человек, долгое время подозреваемый в заигрывании с бандитизмом, стал одним из тех, кто в 2014 году выступал против пророссийских сил, - описывает автор статьи. - Сидя в своей штаб-квартире на улице Греческой, с вечной сигарой во рту, он признается, что поддерживал мэра "во имя единства города", и заверяет: "Гражданское общество всегда зависело от делового мира, и так будет всегда. Никто не является абсолютно чистым, даже те, кто сегодня изображает из себя жертв".

"Будущее пакта между Киевом и одесскими элитами будет во многом зависеть от результатов президентских выборов 31 марта, на которых у Петра Порошенко возникли трудности. В отличие от других важных игроков, Труханов, судя по всему, не делает ставку сразу на нескольких лошадей. Он не скрывает своей поддержки Порошенко и, по мнению специалистов, пытается мобилизовать своих избирателей в пользу уходящего президента, в том числе путем использования клиентских баз данных градообразующих компаний", - пишет Le Monde.

"Для Петра Порошенко такая поддержка оказывается палкой о двух концах. Ситуация в Одессе, безусловно, не отражает ситуацию, сложившуюся на остальной территории Украины, здесь организованная преступность значительно сильнее, чем где-либо еще, однако та легкость, с которой президент достиг соглашения с представителями старого режима, является показательной для неоднозначных итогов его правления. Порошенко проявил себя как хороший президент для кризисных времен, которому удалось избежать краха армии и финансовой системы страны, но он по-прежнему является тем человеком, который не сумел защитить от ударов детей Майдана, тех самых, которые пять лет назад привели его к власти", - резюмирует Виткин.