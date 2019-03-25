Мнимый транзит власти в Казахстане

"Непотопляемый президент Нурсултан Назарбаев уходит в отставку, одновременно усиливая контроль своего клана над властью", - пишет корреспондент швейцарской газеты LeTemps Эммануэль Гриншпан.

"Последний глава государства, оставшийся на континенте после распада СССР, передает свои полномочия очень лояльному председателю Сената, 65-летнему Касым-ЖомартуТокаеву. Последнего заменяет старшая дочь Назарбаева Дарига", - говорится в статье.

"Сильный казахстанский лидер избавляется от утомительных текущих дел, но сохраняет в своих морщинистых руках монаршие прерогативы: он остается председателем Совета безопасности и "лидером нации" - такой титул за ним закреплен в 2010 году в Конституции. Ключевые должности остаются в кругу его семьи: первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности является его племянник Самат Абиш. Его зять Тимур Кулибаев курирует деловой мир во главе Национальной палаты предпринимателей", - отмечает автор публикации.

"Таким образом, речь идет о фиктивном изменении в замкнутой политической системе, где реальная оппозиция не допускается в систему представительства. Процесс преемственности и передачи власти сейчас проходит через такую фазу, когда культ личности достигает своего апогея", - указывает Гриншпан.

"Уже на следующий день в четверг новый президент Касым-Жомарт Токаев переименовал столицу страны Астану в Нурсултан в честь своего предшественника. Двум палатам парламента потребовалось всего восемнадцать минут, чтобы внести изменения в Конституцию, почти половина времени ушла на овации", - пишет Le Temps.

"Однако политолог Георгий Голосов признает, что Назарбаев справился с политическими рискамилучше, чем его коллеги по соседству: "Не только без гражданской войны, но и без широкомасштабных репрессий и навязывания архаичных форм культа личности", - передает журналист

"За занавесом всеобщего единодушия в пятницу в столице вспыхнуло недовольство. Полиция арестовала десятки митингующих, протестовавших против решения переименовать Астану в Нурсултан", - говорится в статье.

"В стране с непрозрачной политической культурой будущие этапы транзита власти по-прежнему неизвестны. Токаева могут использовать в качестве крайнего на время проведения непопулярных реформ. Но не следует исключать возможность того, что в этом профессиональном дипломате с репутацией неамбициозного и сверхлояльного человека проявится вкус к власти", - указывает газета.

"Передача власти не должна иметь непосредственных последствий для положения страны на международной арене, - полагает Гриншпан. - Взвешенная, осторожная и сдержанная казахстанская дипломатия отличается сбалансированными и плодотворными отношениями с тремя главными игроками: Россией, Китаем и США".

"Также не были задеты обидчивые соседи, которые тоже любят накапливать мандаты. Нурсултан Назарбаев позаботился о том, чтобы позвонить Владимиру Путину перед публичным объявлением о свое отставке, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Транзит власти, начатый Назарбаевым, вызвал интенсивные дискуссии в Москве. Российский президент, срок которого заканчивается в 2024 году, возможно, возьмет его за образец", - резюмирует Le Temps.