Символ зла

Усы щеточкой, которые носил Адольф Гитлер, стали "символом зла", пишет немецкий журнал Der Spiegel. Но как он пришел к такому образу?

Тот, кто носит такие усы, неизбежно попадает под подозрение в поддержке нацистских взглядов, отмечает журналист Гвидо Кляйнхубберт. Усы Гитлера "стали и излюбленным средством дискредитации политиков. Так, в разгар европейского финансового кризиса на плакатах греческих демонстрантов и в итальянских газетах часто можно было увидеть карикатуры Ангелы Меркель в таком образе", говорится в статье.

Культуролог Фридрих Титьен, занимающийся изучением того, как "усы тирана" стали воплощением зла современности, полагает, что диктатор выбрал такую форму усов не случайно. "В книге "Майн Кампф" можно прочитать, насколько важно было для Гитлера то, что сегодня называют фирменным стилем. Результатом таких рассуждений стал флаг со свастикой, благодаря которому, как говорит Титьен, НСДАП получила "характерную подпись". Гитлер, очевидно, много размышлял и о собственном образе. Исходя из своих исследований, Титьен полагает, что лидер нацистской партии планомерно искал то, что сделало бы его внешний образ узнаваемым", - пишет журналист.

"Когда именно фюрер впервые начал носить прямоугольные усы, не совсем ясно, но предположительно это произошло после Первой мировой войны, - отмечает издание. - На фотографиях с западного фронта он запечатлен еще с широкими усами. В период с 1919 по 1923 год, по словам Титьена, отсутствуют фотографии, на которых его было бы отчетливо видно. А потом Гитлер выглядел так, как мы его знаем - и стал, таким образом, старомодным "аутсайдером".

В 1920-е годы, поясняет издание, к усам щеточкой относились неоднозначно. Так, в профессиональном журнале для парикмахеров значилось, что "молодые мужчины более не предпочитают" такой стиль. В другой газете такие усы и вовсе называли непривлекательными. Однако Гитлер, тем не менее, придерживался своего образа.

"Подкрученные усы или другие замысловатые варианты вроде "усов Кайзера Вильгельма", которые годами оставались весьма популярными, ему бы не подошли. Нацисту нужно было что-то суровое, грубое" и радикальное, говорится в статье.

После захвата власти стиль усов Гитлера пережил своего рода ренессанс, пишет Кляйнхубберт. Культурог Титьен в ходе своего исследования нашел сотни фотографий мужчин с усами щеточкой. "С помощью этих усов Гитлер мог представать в лице каждого мужчины, - говорит исследователь. - И если это был учитель, то фюрер висел не только в качестве портрета на стене, но и наяву стоял в классе".

После второй мировой войны усы щеточкой исчезли с мужских лиц, и встретить их было так же невозможно, как и имя Адольф, отмечает автор статьи. В Германии усы удалили даже из компьютерной игры: в 2017 году игра Wolfenstein 2 появилась на немецком рынке с гладко выбритым диктатором.

"Усы наряду со свастикой являются символами, пожалуй, с наибольшей узнаваемостью", - резюмирует Титьен. Они настолько "могущественны", что с помощью них все может стать нацистским, даже домашние животные - в интернете, пишет Der Spiegel, то и дело появляются фотографии кошек и собак с пятном-"усами" под носом. "Гитлер умер, - говорит Титьен, - а его усы нет".