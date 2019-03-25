Обед на могилах

"В лесу Куропаты, к северу от Минска, по распоряжению Сталина были расстреляны десятки тысяч людей. Прошлым летом там открылся ресторан - под названием "Поедем поедим". Активисты уже несколько месяцев выступают в защиту чести убитых", - пишет журналистка немецкого издания Die Tageszeitung Юлия Юргенс.

Сразу за рестораном, на холме, начинается лес, в котором виднеются кресты. По словам активиста Павла Северинца, никто не знает, сколько людей захоронено в 510 братских могилах. "Официальные данные говорят о 30 тыс. человек. По мнению Северинца, их около 250 тыс., тех, кто были жестоко убиты и зарыты в землю советской спецслужбой НКВД с 1937 по 1941 год. Уже тридцать лет активисты борются за то, чтобы здесь создали мемориальный комплекс. Вместо этого в 2002 году власти расширили окружную дорогу до шести полос и сравняли с землей часть леса. Это крупнейшее место массовой казни в Белоруссии", - говорится в статье.

Сайт ресторана рекламирует "душевный отдых", в то время как противники заведения называют его "рестораном на трупах". Некоторые из них протестовали еще до его открытия, пишет Юргенс. Сегодня активисты стоят перед рестораном каждый день. К протесту присоединились различные группы: неправительственные и молодежные организации, партии, от национал-консервативных до либеральных и социал-демократических.

Из-за своей политической активности Северинец уже провел несколько лет в трудовом лагере и в тюрьме. Арестовывали его и из-за протестов в Куропатах. С июня по декабрь 2018 года он провел под арестом 32 дня. За это время он получил еще 130 штрафов - за остановку автомобилей, направлявшихся в сторону ресторана, и неповиновение полиции. "Дорога предназначена для частного пользования, говорит полиция. Активисты считают, что дорога предназначена для общественного движения, так как она расположена внутри охранной зоны, запрещающей строительство в радиусе 100 м от массовых захоронений. Министерство культуры задним число уменьшило зону вокруг ресторана на 50 м - так, что он оказался точно за ее пределами", - указывает издание.

"Леонид Зайдес, владелец ресторана, сделал активистам предложение: он готов предоставить им соседнее здание для размещения в нем музея, а также примерно 18 тыс. евро. Северинец, будучи переговорщиком со стороны активистов, отклонил это предложение. Музей памяти жертв массовых расстрелов по соседству с местом, где из стеклянных патронов пьют водку?".

"Ресторан следует стратегии по преуменьшению значимости массовых убийств Сталина", - считает Северинец. Посетителей ресторана, владельца Зайдеса и его партнеров он называет пророссийскими", - говорится в статье.

Против "духа Сталина", продолжает Юргенс, активисты борются с 1988 года: тогда в еще советской Белоруссии в связи с первым публичным сообщением о массовых захоронениях в Куропатах начались протесты, вылившиеся в движение за независимость.

"Белорусская спецслужба КГБ утверждает сегодня, что не располагает никакой информацией о жертвах, - пишет издание. - Доступа к своему архиву она не предоставляет. Но списки убитых, вероятно, уже давно уничтожены, считает Игорь Кузнецов. Он историк и единственный в Белоруссии, кто изучает сталинские репрессии в государственном университете".

"Мы знаем, как они погибли, но едва ли знаем что-то об их жизни", - говорит он. Но по найденной обуви и одежде можно предполагать, что большинство жертв были простыми рабочими, некоторые из которых приехали издалека: из восточной Польши, которую Сталин оккупировал в 1939 году, а также из балтийских стран. "Среди них были и евреи", - говорит Кузнецов".

По оценке историка, речь идет о как минимум 100 тыс. жертвах, официально известны лишь два имени погибших. "Без имен возможна только абстрактная память. Это большая травма для нашего общества", - говорит он. По всей Белоруссии, отмечает Юргенс, имеется более ста мест массовых расстрелов сталинского времени.

"В лесу Куропаты с недавнего времени стоит памятник. Он представляет собой четыре столба, между которыми подвешен колокол, с надписью: "Жертвам политических репрессий 30-х и 40-х годов XX века". Памятник, который собирались открыть 30 лет, был поставлен министерством культуры 6 ноября. Почти тайно - без торжественного открытия и возложения венков", - подчеркивает издание.

"Для историка Кузнецова это компромисс. Для активиста Северинца - попытка прекратить дебаты о Куропатах, - пишет Юргенс в заключение. - Он говорит, что будет стоять здесь до тех пор, пока люди не будут приезжать в Куропаты, чтобы вспомнить о жертвах Сталина. А не для того, чтобы поесть блинов".