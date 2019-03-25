Как хип-хоп влияет на вкус сыра

В то, что коровы дают более качественное молоко, если при этом слушают музыку, свято верит каждый фермер. Но отличится ли лучшим вкусом сыр, если он будет созревать под музыку Моцарта? Ответ на этот вопрос попытался найти швейцарский производитель сыра, сообщает немецкое издание Die Welt .

Сыровар Бит Вампфлер из швейцарской коммуны Бургдорф совместно с Цюрихским университетом прикладных наук изучил, влияют ли звуковые волны на процесс созревания сыра сорта Эмменталь, передает журналистка Юлия Хазе. Восемь головок сыра на протяжении шести месяцев созревали в специальных деревянных боксах, в каждом из которых играла разная музыка: начиная от песни Stairway To Heaven группы Led Zeppelin, минималистического техно и заканчивая хип-хопом группы A Tribe Called Quest и "Волшебной флейтой" Моцарта. По окончании эксперимента вкусовые качества сыра оценивались жюри из восьми гастрономических экспертов.

"Сыры отличались как вкусом, так и запахом."Мы обнаружили, что при определенных частотах сыр получает другой аромат", - говорит Бит Вампфлер. "Вкус всех сыров, созревавших под воздействием музыки, оказался более мягким в сравнении с сырами, созревавшими в обычных условиях. А Эмменталь, очевидно, предпочитает хип-хоп, - отмечает издание. - Сыр, созревавший под хип-хоп-музыку, был заметно ароматнее и отличался более выраженным вкусом".

"Различия были однозначными в том, что касается текстуры, вкуса и внешнего вида", - указывает Беньямин Луцуй, шеф-повар одного из ресторанов Женевы.

Результаты эксперимента подтвердили и в Цюрихском университете прикладных наук, однако биохимические отличия сыров исследователи намерены изучить на следующем этапе исследования.

Тем временем сыровар Вампфлер рад тому, что в будущем сможет предлагать своим покупателям сыр в зависимости от их музыкальных предпочтений. Так, один американец уже интересовался у него, можно ли заказать сыр, созревший по музыку Моцарта, передает Die Welt.