25 марта 2020 г. Клайв Куксон | Financial Times Коронавирус, возможно, инфицировал половину населения Великобритании, утверждают ученые из Оксфорда "Новым коронавирусом в Великобритании, возможно, уже заразилось гораздо больше людей, чем ранее предполагали ученые - возможно, даже половина населения, согласно моделированию, проведенному исследователями из Оксфордского университета, - сообщает Financial Times. Если результаты этого исследования подтвердятся, то это будет означать, что (...) у подавляющего большинства людей развиваются очень легкие симптомы или их нет вообще. "Нам необходимо немедленно начать широкомасштабные серологические исследования - тестирование на антитела - чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы сейчас находимся", - заявила Сунетра Гупта, профессор теоретической эпидемиологии, которая возглавляла исследование. "Моделирование, проведенное Группой эволюционной экологии инфекционных заболеваний Оксфордского университета, показывает, что Covid-19 достиг Великобритании не позднее середины января. Подобно многим новым инфекциям, он распространялся незаметно в течение более месяца, и первые заражения в Соединенном Королевстве были официально зафиксированы в конце февраля. Это исследование представляет совершенно иной взгляд на эпидемию по сравнению с моделированием, проведенном в Имперском колледже Лондона, которое сильно повлияло на политику правительства. "Я удивлена, что имело место столь безоговорочное признание модели Имперского колледжа", - сказала профессор Гупта. "(...) Оксфордское исследование основано на модели "susceptibility-infected-recovered" ("восприимчивые - инфицированные - выздоровевшие") на основе статистики случаев заболеваемости и смерти из Великобритании и Италии. Исследователи сделали то, что они считают наиболее правдоподобными предположениями о поведении вируса", - говорится в статье. "Моделирование возвращает внимание к "групповому иммунитету", идее о том, что вирус перестанет распространяться, когда достаточное количество людей станет устойчивым к нему, потому что они уже заражены. Британское правительство отказалось от своей неофициальной стратегии группового иммунитета - допускающей контролируемое распространение инфекции - после того, как его научные советники заявили, что в результате Национальная служба здравоохранения будет наводнена критически больными пациентами", - напоминает газета. "Но результаты Оксфордского исследования означало бы, что страна уже приобрела существенный групповой иммунитет в результате нераспознанного распространения Covid-19 в течение более двух месяцев. Если результаты подтвердятся в результате тестирования, то нынешние ограничения могут быть сняты гораздо раньше, чем указали министры", - предполагает издание. "(...) Профессор Гупта утверждает, что появившиеся свидетельства внушают ей уверенность в том, что у человечества выработается групповой иммунитет против Covid-19", - пишет Financial Times, добавляя, что оксфордская группа в сотрудничестве с университетами Кембриджа и Кента уже в конце недели начнет тестирование широкого населения на антитела с помощью специализированных проб, которые обеспечивают надежное выявление защитного иммунитета. (...) Источник: Financial Times