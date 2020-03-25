Немецкий парадокс перед лицом коронавируса

"(...) Ежедневное чтение статистических данных о развитии эпидемии в Германии возбуждает любопытство у заинтригованных специалистов общественного здравоохранения. Почему за Рейном так низок уровень смертности пациентов, инфицированных коронавирусом? Согласно последнему обзору Университета Джона Хопкинса, опубликованному во вторник, от коронавируса погибло 130 немцев - по сравнению со 860 смертями во Франции и 6 077 в Италии - в то время как число заражений в Германии часто выше (30 000 по сравнению с 20 149 во Франции). Если соотнести это с населением страны, то представляется, что за Рейном коронавирус показывает малую степень болезнетворности. Так, в Германии на 10 000 жителей насчитывается всего 1,5 смертей от коронавируса, по сравнению с 101 в Италии, 49 в Испании и 13 во Франции", - пишет корреспондент Le Figaro в Берлине Пьер Авриль.

"Такое явление можно объяснить с помощью нескольких гипотез, но "это всего лишь предположения", уточняет Сюзанна Гласмахер, представитель института Роберта Коха, федерального учреждения Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней. Среди предпочтительных гипотез фигурирует разработка политики раннего обнаружения, которая позволила быстрее выявлять пациентов из группы риска и минимизировать возможные осложнения. По данным Федерации ассоциаций зарегистрированных врачей (KBV), каждый день в Германии доступно 12 000 тестов, и такая емкость далека от реального использования, несмотря на простоту процедуры и гибкость условий предоставления", - говорится в статье.

"(...) Если в других странах тесты скорее предназначены для лиц из группы риска, то логично, что уровень смертности там выше", - подтверждает Le Figaro Бен Керр, биолог из Вашинтонского университета и специалист по изучению эпидемий.

"Выдвигается еще одна гипотеза, настаивающая на возникновении значительного очага распространения, исходящего от довольно молодых и здоровых немецких туристов, заразившихся во время их недавних зимних каникул в Италии и Тироле. Однако такое утверждение не подкреплено никакими серьезными статистическими данными, предупреждают эксперты, опрошенные Le Figaro. Однако факт остается фактом, "до настоящего времени пациенты чаще более молодые", отмечает Институт Коха. Тогда как эта популяция менее подвержена развитию патологических осложнений".

"Руководитель отдела инфекционных заболеваний Гамбургской университетской клиники Мэрилин Аддо особо подчеркивает большую пропускную способность отделений реанимации в Германии", - передает автор статьи.

"(...) Наша система здравоохранения, пожалуй, одна из лучших в мире", - недавно с удовлетворением сказала Ангела Меркель. "Существует множество факторов, в том числе возраст, качество системы здравоохранения и плотность населения", - резюмирует Карин Мёллинг, директор Института медицинской вирусологии в Университете Цюриха. Но как подчеркивают специалисты, Германия, выступающая в роли примера для подражания, находится только в начале эпидемии, которая в будущем может затронуть более пожилых людей", - отмечает автор статьи.

"Более 21% немцев старше 65 лет, то есть Германия является одной из стран с самым старым населением в Европе, уступая Италии и опережая Францию, - говорится в публикации. "По мере развития эпидемии уровень смертности может измениться", - заключает Сюзанна Гласмахер из Института Коха.