Почему некоторые люди все еще не меняют своего поведения?

"Опрос, проведенный исследовательским институтом Forsa, показал: 61% людей в возрасте от 18 до 29 лет не считают необходимым менять свое поведение во время пандемии. А загадочные 17% респондентов старше 60 лет также оставляют все по-старому, хотя относятся к группе людей с наибольшим риском смертности, - пишет на страницах немецкого журнала Der Spiegel психоаналитик Ханс-Юрген Вирт, автор книги об отношении людей к угрозам существования на примере Чернобыля. - Другой опрос показал, что более половины граждан ФРГ мало или вовсе не обеспокоены пандемией коронавируса. (...) Эта наивность не может быть связана с нехваткой информации. За ней кроются другие, психологические механизмы защиты: сначала вытеснение ("Коронавирус - это же только вид гриппа"), потом отрицание ("Китай далеко")".

"Но теперь, когда уже никто не может отрицать, что вирус свирепствует в Германии, действует третий механизм, а именно расщепление. Предостережения вирусологов и политиков осознаются на когнитивном уровне, но эмоции и страхи, сопровождающие понимание этой информации, "расщепляются" и вытесняются в бессознательное либо вовсе не ощущаются. Этот психический процесс расщепления приводит к тому, что в сущности очень тревожные события никак не влияют на собственное поведение", - говорится в статье.

"А когда количество зараженных и прежде всего умерших растет, когда телевидение показывает военные грузовики в Италии, перевозящие гробы, когда больше ничего невозможно вытеснять, отрицать или расщеплять, вступает в действие другой механизм защиты: зло проецируется на внешнего врага. Классическим примером здесь является президент США Дональд Трамп, который, говоря о пандемии в собственной стране, прошел стадии вытеснения, отрицания и расщепления: он говорит о "китайском" или "заграничном" вирусе".

"Возможно, прежде всего молодые люди, которые продолжают встречаться с друзьями, играть в футбол и проводить "корона-вечеринки", вытесняют и отрицают вовсе не пандемию. Может быть, у них вовсе нет страхов, которые им нужно расщеплять. Они просто не осознают разницу между опасностью для собственной жизни, которая относительно мала, и большой опасностью для системы здравоохранения, которая исходит от их несдерживаемого поведения в повседневной жизни", - рассуждает автор статьи.

"Многие молодые люди чувствуют себя уверенными в том, что касается их собственной физической невредимости, и, судя по статистике, это действительно так. Осознание своей физической жизнестойкости дает им чувство неуязвимости, может быть, даже бессмертности. Вероятность заражения не вызывает у них страх, потому что они убеждены, что им не придется обращаться за медицинской помощью. Относительно малый остаточный риск, который сохраняется и для здоровых молодых людей, возможно, воспринимается ими как возможность пощекотать себе нервы, то есть стремление испытать чувство страха. Подвергать себя опасности, поступать вопреки рассудку и советам общественных авторитетов - все это дает им ощущение превосходства, чувство независимости".

Такое поведение, пишет Вирт, напоминает поведение курильщиков, которые так же безответственно отстаивали свое право на автономию, хотя ставили под угрозу здоровье людей, обреченных на пассивное курение. К изменению их поведения привел лишь законодательный запрет на курение в общественных местах. "Введенный однажды, запрет на курение был принят на удивление быстро и соблюдался. Можно предположить, что так же соблюдаться будут и более строгие ограничения контактов и свободы передвижения во время пандемии коронавируса. (...) Ограничения и последующее социальное давление сместят границу принятия: большинство из 61% неблагоразумных будет придерживаться официально объявленных правил. А то, что некоторые все еще считают смешным и бунтарским, большинство 18-29-летних начнет считать неловким и ошибочным", - заключает психоаналитик.