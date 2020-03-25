Не каждая маска защищает от вирусов

"Защитные маски должны защищать от заражения, но, как показывает сравнение, это делают не все модели масок", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Во многих азиатских странах ношение защитных масок во время гриппа - обычное явление. После начала коронакризиса они повсеместно встречаются и у нас. При этом сокращаются их запасы. Когда маски становятся дефицитным товаром, люди проявляют изобретательность. Так, в интернете можно найти инструкции по изготовлению масок своими руками из ткани. (...) Но тот, кто выбирает такой вариант, должен знать: ткань не защищает от вирусов", - указывает издание.

"Впрочем, для тех, кто болеет острой респираторной инфекцией и вынужден находиться в общественных местах, может иметь смысл любая защита, даже из ткани, ведь таким образом уменьшается риск заразить других, сообщает Институт Роберта Коха. Барьер задерживает капельки жидкости, которые выделяются в окружающее пространство при кашле или чихании", - говорится в статье.

"Однако ношение масок из ткани и бумаги здоровыми людьми в общественных местах с целью защиты от заражения нецелесообразно и является скорее "психологической мерой", говорит Миранда Сухомел из Института гигиены при Медицинском университете Вены. Маски - неважно какого типа - дают тем, кто их носит, ложное чувство безопасности. Ткань не может сдержать вирусы наподобие Sars-CoV-2 от попадания в рот или нос, так как вирусы слишком малы, и используемые материалы должны быть гораздо более плотными. К тому же, чтобы давать оптимальную защиту, маски должны быть правильно надеты, закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу. Если есть свободные пространства, смысл маски пропадает. Как отмечает Институт Роберта Коха, правильное ношение маски едва ли возможно у мужчин, носящих бороду", - передает издание.

"Хирургические маски состоят из нескольких слоев бумаги или флиса и фиксируются завязками за ушами или на затылке. (...) Но и такие модели не защищают от вируса, так как их материал также недостаточно плотный для того, чтобы воспрепятствовать попаданию Sars-CoV-2 в организм. По данным Института Роберта Коха, отсутствуют достаточные доказательство того, что ношение такой маски значительно сокращает риск заражения здорового человека, который ее носит. ВОЗ, Институт Роберта Коха и Австрийское агентство по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов не советуют здоровым людям защищаться от Sars-CoV-2 с помощью маски, например, в метро или в магазинах. Маски вызывают ложное чувство безопасности, из-за чего люди забывают о более целесообразных гигиенических мерах, например, мытье рук, избегании прикосновений к лицу, соблюдении дистанции и правильном чихании".

Фильтрующие маски или респираторы существуют в трех категориях, продолжает издание: FFP1, FFP2 и FFP3. Их используют там, где люди должны быть защищены от опасных веществ, содержащихся в воздухе - наряду с медициной они прежде всего используются в строительстве.

"Маски класса FFP1 защищают от неядовитых частиц пыли, цемента, гипса или пыльцы. Они фильтруют как минимум 80% частиц, содержащихся в воздухе, размером до 0,6 мкм. Маски категории FFP2 подходят для условий работы, при которых во вдыхаемом воздухе находятся вредные для здоровья и мутагенные вещества, например, гранит, силикон или натрий. Они должны задерживать как минимум 94% частиц размером до 0,6 мкм. Маски FFP3 фильтруют минимум 99,5% частиц размером до 0,6 мкм и это единственные маски, которые могут эффективно защищать от аэрозолей, вирусов, асбеста, бактерий и спор грибов, но только при правильном ношении. То есть они также препятствуют и попаданию в нос или рот вируса Sars-CoV-2".

Однако, отмечает издание, так как эти маски интенсивно фильтруют воздух, дышать в них очень тяжело. "Поэтому такие модели часто снабжены клапаном выдоха, и носить их можно не дольше одного часа. Они не предназначены для людей, которые хотят защитить себя от вируса во время прогулки в парке или посещения магазинов. (...) К тому же такие маски являются сейчас дефицитным товаром и крайне необходимы учреждениям здравоохранения", - указывает Der Standard.