Промышленные химикаты вызывают уменьшение яичек и пенисов, предупреждают ученые

"Загрязнение представляет собой угрозу не только для окружающей среды, но и для наиболее интимных частей тела человека", - пишет Daily Mail.

"Промышленные химикаты, содержащиеся в десятках предметов домашнего обихода, приводят к уменьшению пенисов, снижению количества сперматозоидов и даже сокращению промежности у мужчин, предупреждает эпидемиолог-эколог доктор Шанна Суон. "Такие химические вещества, как фталаты, которые содержатся во всем, от игрушек до фармацевтических препаратов, "нарушают наш гормональный баланс, вызывая репродуктивный хаос разной степени", - пишет Суон в своей новой книге "Обратный отсчет". Загрязнение также считается риском для женщин, поскольку распространение "вечных химикатов" в современной жизни ведет как к снижению либидо, так и к снижению фертильности у женщин".

"Фталаты, химические вещества, используемые для обеспечения эластичности и прозрачности всего, от игрушек до косметических товаров и виниловых полов, приводят к появлению поколений мужчин с пенисами меньшего размера и меньшим количеством сперматозоидов", - говорится в статье.

"Суон, профессор медицины окружающей среды и общественного здравоохранения в Медицинской школе Маунт-Синай в Нью-Йорке, потратила почти четверть века на изучение воздействия загрязнения на здоровье человека, особенно на эндокринную систему. В ее новой книге "Обратный отсчет: как современный мир угрожает количеству сперматозоидов, изменяет репродуктивное развитие мужчин и женщин и подвергает опасности будущее человечества", рассматривается связь между распространенными промышленными химическими веществами и снижением фертильности, низким количеством сперматозоидов и эректильной дисфункцией, врожденными дефектами половых органов и, да, пенисами меньшего размера", - отмечает газета.

"Химические вещества в окружающей среде и нездоровый образ жизни в нашем современном мире нарушают наш гормональный баланс, в разной степенивызывая репродуктивный ущерб", - пишет Суон.

"Она указывает на многочисленные загрязнители, включая бисфенол А, парабены и атразин, и делает особый акцент на фталаты, которые используются для придания продуктам большей гибкости, прозрачности и долговечности. Их можно найти в косметике, моющих средствах, игрушках, виниловых полах и многих других продуктах.

Но, по словам Суон, фталаты разрушают эндокринную систему человека. Первоначально ее исследование было сосредоточено на их влиянии на крыс, но с тех пор она обнаружила доказательства того, что химические вещества могут передаваться от матери к ребенку в утробе матери. Затем этот ребенок вырастает и в течение всей жизни подвергается воздействию химических веществ".

(...) "Ее исследование также показало, что воздействие фталатов в конце первого триместра приводит к рождению детей мужского пола с более коротким аногенитальным расстоянием (AGD), или промежностью - по сути, расстоянием между гениталиями и анусом. Предыдущие исследования уже связывали воздействие определенных химических веществ, включая пестициды и фталаты, с неопущением яичек", - сообщается в статье.

"Эпидемиологи во Франции, исследующие крипторхизм, когда одно или оба яичка не опускаются, обнаружили, что это заболевание возникает массово в районах, где основной отраслью промышленности когда-то была добыча угля. У мальчиков в этих регионах вероятность иметь одно неопустившееся яичко в два раза выше, а оба яичка - в пять раз выше. Крипторхизм может исправиться сам в течение первого года жизни, но в противном случае он может привести к снижению фертильности и повышению риска рака" , ' пишет Daily Mail.

"Вечных химикатов" избежать трудно, потому что они практически повсюду - от зубной пасты до консервов - и редко маркируются. Суон говорит, что они угрожают фертильности как у мужчин, так и у женщин: исследование, которое она провела в 2017 году, показало, что количество сперматозоидов у мужчин на Западе упало почти на 60% в период с 1973 по 2011 год. В некоторых частях света, пишет она в своей книге, типичная женщина 25 лет менее фертильна, чем ее бабушка в 35 лет".

"Но дело не только в воспроизводстве потомства: фталаты связаны с низким половым влечением у женщин. "Мы обнаружили связь между уровнем фталатов у женщин и их сексуальным удовлетворением" - сказала Суон The Intercept. - И исследователи в Китае обнаружили, что работники с более высоким уровнем бисфенола А, широко известного как BPA, в крови, с большей вероятностью будут иметь сексуальные проблемы, включая снижение желания".

"Помимо репродуктивной системы, эти загрязнители также связаны с преждевременными родами, снижением IQ, ожирением и другими негативными последствиями для здоровья. Ситуация переросла в экзистенциальный кризис для человечества, предупреждает Суон. "Из пяти возможных критериев того, что создает угрозу исчезновения для вида, необходимо выполнить только один, - пишет она. - Нынешнее положение дел для людей соответствует как минимум трем".