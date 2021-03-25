"Гопник", "бешеная гиена"... дипломатия оскорблений снова наносит удары

"Посольство Китая освистывает французского исследователя, Джо Байден называет Владимира Путина "убийцей"... Отнюдь не дипломатичный обмен оскорблениями и провокациями остается очень модным приемом в международных отношениях", - пишет журналист Le Monde Лоран Тело.

"(...) Своеобразный момент славы настал для Антуана Бондаза, исследователя Фонда стратегических исследований, который по актуальному вопросу отношений между Тайванем и Китаем выработал точку зрения, совершенно отличную от той, которой придерживаются власти Пекина. И тогда, вопреки действующим дипломатическим канонам, китайский посол во Франции Лу Шэй в Twitter обозвал Антуана Бондаза "гопником" и "бешеной гиеной". После этого посла вызвали в МИД Франции", - говорится в статье.

"(...) Новому президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следовало бы хорошенько поразмыслить, прежде чем ответить "Да, я так думаю" на вопрос репортера ABC, который 17 марта спросил его, является ли Путин "убийцей", - передает автор статьи. - В отместку Владимир Путин парировал дважды. Сначала президент России пожелал 78-летнему Байдену "Будьте здоровы!", а затем сделал окончательный вывод: "Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается - тот так и называется".

"(...) Турецкий президент не совсем положительно оценил то, что Эммануэль Макрон отстаивал право карикатурно изображать пророка Мухаммеда, и то, что он выступал против исламистского "сепаратизма" во Франции. В декабре 2020 года Реджеп Тайип Эрдоган даже посоветовал ему пройти "проверку психики", призвав французов как можно быстрее избавиться от "проблемы Макрона", - напоминает Le Monde.

"(...) В августе 2019 года бразильский президент подвергся резкой критике за то, как он справился с пожарами на Амазонке, и он попытался отвлечься, - отмечает журналист. - Жаир Болсонару использовал сообщение в Facebook от одного из своих сторонников, в котором фотографии Эммануэля Макрона и его жены сопоставлялись с фотографиями главы бразильского государства и его жены, которая моложе его на 27 лет. Со следующей подписью: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность". Болсонару прокомментировал этот пост со своего официального аккаунта в соцсетях: "Не унижай этого типа, хахахаха".

"(...) 3 июля 2003 года Сильвио Берлускони, тогдашний председатель Европейского совета, был публично подвергнут критике в Европарламенте со стороны немецкого депутата Мартина Шульца, - указывает издание. - Раздосадованный Берлускони ответил ударом на удар: "Я знаю, что в Италии снимается фильм о нацистских концентрационных лагерях. Я мог бы вам предложить сняться в роли капо (добровольного надсмотрщика из числа заключенных). Вы превосходно подошли бы на эту роль".