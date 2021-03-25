Два лица главы российской дипломатии

"(...) Сергей Лавров, славящийся резкостью и высокомерием, непримиримостью и суровостью, недавно показал иное лицо: непотопляемый министр иностранных дел президента Владимира Путина может быть дружелюбным и веселым, любителем шуток и острот", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"Так, в ходе своей поездки в город Гуйлинь в Китае Сергей Лавров позировал перед фотографом без галстука, с руками в карманах и в маске для защиты от Covid, которая быстро произвела фурор в российской прессе: на ней на черном фоне написаны буквы "FCKNG QRNTN". Такую английскую фразу на русский язык можно перевести как "К черту карантин", - указывает автор статьи.

"Эту маску 22 марта подарили министру журналисты, приехавшие из Москвы, накануне Сергею Лаврову исполнился 71 год, - говорится в публикации. "Он сфотографировался в ней на палубе корабля во время прогулки по реке Лицзян в Китае", - сообщила российская ежедневная газета "Коммерсантъ".

"(...) После речной прогулки и ироничной позы Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. Но на этот раз на нем была обычная светло-голубая защитная хирургическая маска от Covid. Искусный дипломат и министр иностранных дел с 2004 года во внешнеполитической службе Кремля приобрел репутацию Януса", - комментирует Кенель.

"Сергей Лавров - человек с двумя лицами, он способен меняться за минуту!" - с улыбкой говорит один европейский бизнесмен в Москве, привыкший к дипломатическим играм главы российской дипломатии и к его пониманию другого человека с полуслова", - резюмирует Les Echos.