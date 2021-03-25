"Новые санкции против России будут способствовать освобождению Навального"

"Члены ЕС обсудят свои отношения с Москвой на европейском саммите, который открывается в четверг. Владимир Ашурков, исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией"*, созданного Алексеем Навальным, в интервью швейцарской газете Le Temps подробно рассказал, почему он призывает к новым санкциям".

"(...) Волшебного решения освободить Алексея Навального нет, но есть несколько способов. Мы предложили список санкций против трех категорий лиц: тех, кто участвует в коррупции на самом высоком уровне, тех, кто отвечает за политические репрессии в России, и тех, кто непосредственно подавляет Навального и нашу организацию. Я отправил список в администрацию президента Байдена, британское правительство и Европейскую комиссию. Мы обсудили наши предложения с их представителями. Если эти санкции будут приняты, то они коснутся 50 или 100 самых важных фигур режима Владимира Путина. Тогда 5000 человек, которые находятся ниже, задумаются, поддерживать режим или дистанцироваться от него. Это один из способов содействовать освобождению Навального", - считает Владимир Ашурков.

"(...) Если западные страны ущемят интересы людей, причастных к нарушениям прав человека и к коррупции, мотивация тех, на кого опирается режим, резко ослабнет. Потому что поддержка режима будет означать отказ от комфорта, к которому они привыкли: это виллы за границей, западный образ жизни, родственники, живущие в Лондоне и Франции, дети, обучающиеся в лучших университетах мира... Это инструмент давления", - указывает собеседник издания.

"(...) То, что происходит сегодня в России - это не внутреннее дело. Мы понимаем, что изменения в России произойдут в результате действий россиян, проживающих в России. Но это не черный ящик. Россия постоянно взаимодействует с иностранными правительствами, иностранными компаниями, люди пересекают границы. Решительные действия предпримут люди, живущие в стране, но люди во всем мире, как мне кажется, с интересом и сочувствием следят за тем, что происходит в России", - указывает Ашурков.

"(...) Наша стратегия не привязана к конкретным срокам. Мы всегда стараемся быть очень реалистичными. Мы понимаем, что демократические силы в России слишком слабы для того, чтобы прямо сейчас победить режим Владимира. Наши противники имеют полный контроль над законодательной властью, правоохранительными органами, неограниченными финансовыми ресурсами - а политическую среду в течение двадцати пытались сломить. В то же время мы видим, что эта якобы стабильная политическая система экономической коррупции, созданная Путиным и его соратниками, дает трещины в нескольких местах. Наша стратегия состоит в том, чтобы быть наиболее организованной политической силой в то время, когда произойдет неизбежный политический кризис. Мы не знаем, когда он наступит: через пять лет, два года или десять лет. Наша цель - постепенно наращивать силу, получать больше поддержки, выстраивать сильную организацию, чтобы в нужный момент быть готовыми к тому, чтобы сесть за стол, когда будет решаться судьба России", - поясняет исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией"*.

"(...) Следует относиться с недоверием к опросам, публикуемым российскими учреждениями. Несколько факторов показывают, что они предоставляют недостоверную информацию. Конечно, люди в России боятся выражать мнение, противоречащее тому, что им следует думать с точки зрения властей. Нужно принять во внимание сто лет политических репрессий, к которым прибавляются последние годы. С другой стороны, учреждения, проводящие опросы общественного мнения, выполняют политические заказы. Наконец, существует особая методология: эти опросы проводятся по стационарным, а не по мобильным телефонам. Опрошенные таким способом демографические слои очень специфичны, в основном, это люди, проводящие время дома, профессионально неактивные, что оказывает влияние на результаты", - резюмирует Владимир Ашурков.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента