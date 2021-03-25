Герхард Шрёдер пишет книгу - а Запад в очередной раз делает всё неправильно

"Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер желает создания "нового миропорядка" без американской опеки. Его книге, написанной вместе с Грегором Шёллгеном, вероятно, порадуется Путин", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Тот, кто больше не несет ответственности, мыслит в более крупных масштабах. Экс-канцлер Германии Герхар Шрёдер считает сегодня: в НАТО больше нет необходимости. Евросоюз должен стать своего рода сверхгосударством, иначе потерпит крах. А то, что ООН можно спасти лишь путем реформ, и без того должно быть понятно каждому", - передает издание.

В книге "Последний шанс. Почему сегодня нам нужен новый миропорядок", которую Шрёдер написал совместно со своим биографом Грегором Шёллгеном, речь идет о том, что "спустя 30 лет после окончания системного противостояния блоков Запада и Востока уже давно снова наблюдается расширенная конкуренция крупных держав: глобальными игроками являются Америка и Китай, Россия и Европа. В то время как Китай и Россия множат свои шансы, старый Запад теряет свою некогда господствующую позицию из-за собственной глупости и недееспособности".

"Шрёдер больше не верит в сплоченность трансатлантического сообщества, основанного на ценностях, и даже считает его ненужным. Европа, по его мнению, должна освободиться от американской опеки, уметь самостоятельно обеспечивать свою защиту, имея настоящую европейскую армию, и самостоятельно регулировать свои отношения с Россией", - говорится в статье.

"(...) России и Путину в книге посвящено много мыслей. Например, на Западе, пишут авторы, так и не поняли, что история Советского Союза от его основания до краха была "историей его слабости и попыток ее скрыть". О пакте Молотова-Риббентропа, который в начале Второй мировой войны разделил Польшу и отдал Прибалтику Советскому Союзу, с оправданием говорится: "Но верно и то, что, заключая пакт, Сталин не в последнюю очередь хотел и, вероятно, должен был выиграть время".

"Похожие аргументы высказывал в прошлом году и Владимир Путин в своей историко-политической речи по случаю 75-й годовщины окончания войны. Кроме того, половина Польши, которую аннексировал тогда Сталин, и раньше уже была частью России. Впрочем, экс-канцлер Шрёдер по понятным причинам не встает на скользкий путь таких же аргументов в пользу возврата Германии Кенигсберга или Силезии. Немцы отреклись от сдвигающего границы ревизионизма, за что им благодарен весь мир. Но разве не было бы это лучшим рецептом успеха и для других государств? Например, для России, которая по сей день не может безоговорочно признать результатом истории суверенитет граничащих с ней прежних советских республик?", - задается вопросом NZZ.

"Во всяком случае Шрёдер относится с заметно большим пониманием к великороссийскому ревизионизму - не взирая на право самоопределения и ГУЛАГ. (...) При этом Восточная Европа не безосновательно смотрит с определенным недоверием на агрессивное государство Путина на востоке, - указывает издание. - Оно, несмотря на Будапештский меморандум 1994 года о территориальной целостности Украины и Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года, регулярно запугивает ее и угрожает".

"По мнению Шрёдера, сегодня, как и во времена, когда он был председателем молодежной секции СДПГ "Молодые социалисты", Запад во всем поступает неправильно - от "расширения НАТО на восток", специальных программ партнерства ЕС до санкций в связи с манипуляцией выборами в США. В книге говорится: то, что Россия "была вынуждена занять оборонительную позицию и пыталась вырваться из этого положения путем атаки", не может по-настоящему удивить тех, "кто справедливо видит в украинском конфликте и тем более в аннексии Крыма нарушение международного права". Относится ли к "тем", кто "справедливо" видит здесь нарушение международного права, и сам Шрёдер, он оставляет открытым. В другом месте он вскользь соглашается с нарушением международного права, как с досадной парковкой автомобиля там, где запрещена стоянка".

"То, что какой-либо российский президент захочет или сможет снова вернуть Крым, авторы книги называют "далеким от жизни". Об атаках с использованием "Новичка", одна из которых недавно была совершена на Алексея Навального, говорится: "Неоспоримы ли доказательства?". Герхард Шрёдер, адвокат по образованию, выступает здесь не как политический старейшина, а как защитник обвиняемого Владимира Путина, с которым он поддерживает дружеские отношения", - отмечает издание.

"Без устойчивых отношений с Россией у Европы нет будущего", - пишут авторы книги. Возможно, это правда. Но мировая история знает, что автократы ценят четкие формулировки и что в идеале с ними нужно вести переговоры с позиции силы. Слабость они презирают и используют в своих интересах. Вероятно, друг Шрёдера в Кремле будет рад с наслаждением расписанным в книге слабостям свободного Запада. Если таким образом экс-канцлер хотел сподвигнуть Германию, ЕС и Запад к обретению новой силы, то он был весьма прав", - заключает NZZ.