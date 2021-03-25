США и Россия обсуждают, как избежать напряженности в космосе

Представители США и России встретились во вторник, чтобы обсудить ответственное поведение в космосе, сообщил изданию Politico высокопоставленный представитель администрации США.

"О встрече попросил Вашингтон, сообщил чиновник, добавив, что дискуссия велась на "на техническом уровне", - говорится в статье. - (...) США и Россия неоднократно сталкивались в космосе, несмотря на то, что две страны тесно взаимодействуют в рамках гражданских космических программ на Международной космической станции. В феврале 2020 года глава космических операций генерал Джей Рэймонд объявил, что пара российских спутников внимательно следит за космическим спутником США на орбите, и это поведение он назвал "необычным и тревожным". Относительно недавно Реймонд осудил испытание Россией в июле оружия, предназначенного для взрыва объектов на орбите".

(...) Неясно, кто участвовал в дискуссии с Россией со стороны США. "Соединенные Штаты хотят сотрудничать с международным сообществом в содействии ответственному поведению в космосе", - заявил высокопоставленный чиновник администрации, который не уполномочен выступать публично. (...).

(...) "Россия и США заявили, что хотят проводить встречи в будущем, чтобы добиться прогресса по этой теме. "Мы с нетерпением ждем будущих дискуссий, чтобы укрепить взаимное доверие с Россией и другими космическими державами, чтобы работать над выработкой ответственных норм поведения в космосе", - заявил высокопоставленный представитель администрации.