Вакцины против коронавируса: у женщин больше побочных эффектов?

"Сообщения последних дней заставляют насторожиться. Тяжелые случаи очень редкого тромбоза вен головного мозга, которые привели к тому, что некоторые страны по крайней мере на короткий срок остановили вакцинацию препаратом от Astra Zeneca, касались в основном женщин", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Давно известно, что тромбозы возникают у женщин чаще, чем у мужчин", - говорит Маргарет Хохляйтнер, эксперт по гендерной медицине из Медицинского университета Инсбрука. Предполагается, что в этом играют роль гормоны и особенно гормональные колебания, которым женщины подвержены в большей степени, чем мужчины. Также прием противозачаточных препаратов повышает риск тромбозов - особенно в комбинации с курением. Что касается тромбоза венозных синусов, то от него также страдают именно молодые женщины", - поясняет издание.

В настоящий момент ученые изучают редкое сочетание тромбоза вен головного мозга с сильным сокращением числа тромбоцитов, что исследователи связывают с неправильной иммунной реакцией. "В настоящий момент представляется, что подобная редкая комбинация возникает скорее у женщин в возрасте от 20 до 55 лет", - говорит гематолог Сабина Айхингер-Хазенауэр из Медицинского университета Вены. Но, по ее словам, речь может идти и о статистическом искажении, так как в настоящее время вакцинируются молодые люди медицинских профессий и сфер образования, где преобладают женщины, а использование препарата от Astra Zeneca пока не рекомендуется для людей старше 65 лет".

"Во всяком случае доказано, что иммунная система женщин и мужчин отличается, - отмечает издание. - Как у молодых людей, так и у женщин иммунная защита, как правило, сильнее. В преклонном возрасте женщины больше защищены и могут справиться даже с тяжелыми заболеваниями, в то время как мужчины чаще от них умирают. Это связано с защитной функцией женских половых гормонов, например, эстрогена, но также связано с укрепляющими иммунную систему генами в имеющихся у женщин двух Х-хромосомах".

"С другой стороны, из-за более интенсивного иммунного ответа у женщин чаще и более явно проявляются побочные эффекты (и также образуется больше антител), как показали исследования многих вакцин, например, против гриппа. Более сильная реакция приводит к тому, что среди людей, имеющих аутоиммунные заболевания, доля женщин составляет до 80%. Кроме того, у женщин чаще встречаются тяжелые аллергические реакции на прививки, например, анафилактический шок", - говорится в статье.

"Впрочем, о половых отличиях в побочных действиях вакцин от коронавируса нет никаких данных, сетуют ученые. (...)Первые данные после 13,7 млн прививок опубликовало в феврале американское ведомство CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США). Согласно этим данным, 79% сообщений о (обычных) побочных эффектах поступило от женщин, доля которых среди всех подвергшихся вакцинации составляла 61%. Но, помимо биологических причин, это также может быть связано с тем, что при одинаковых симптомах женщины чаще сообщают о побочных эффектах, чем мужчины, отмечает эксперт по гендерной медицине Хохляйтнер".

"Во всяком случае прошлые исследования показали, что тот же эффект достигается у женщин и при меньшей дозировке вакцины. "Фармацевтическим компаниям следует разработать разные дозировки вакцины для женщин и мужчин, - говорит Хохляйтнер. - Это особенно важно, когда и без того наблюдается нехватка препаратов", - передает Der Standard.