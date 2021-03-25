Пропагандистское позирование в овечьей шкуре

"Кремль опубликовал новые фотографии Владимира Путина, которые в очередной раз показывают: никто не актерствует так беззастенчиво, как российский президент", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Более 20 лет у власти, хладнокровная улыбка акулы и недавний успех с вакциной "Спутник V" - все это, конечно, заслуживает внимания, но в одном Владимир Путин действительно не имеет себе равных: в постановке своих фотосессий, - отмечает журналистка Зильке Вихерт. - Ежегодно публикуемые Кремлем серии фотографий являются в некотором роде политическим календарем Пирелли, вот только изображена на нем всегда одна и та же модель, а сюжет и декорации варьируются лишь слегка: главный герой (Путин) демонстрирует свое единство с отечественной природой (предпочтительно в Сибири) и свою хорошую форму (во всех смыслах)".

"Как известно, это пропагандистское позирование достигло апогея в 2017 году, когда российский президент предстал перед общественностью с обнаженным торсом верхом на коне и во время рыбалки на реке. (...) Одна российская газета восторженно писала тогда: "Как можно не проголосовать за такой торс?". Именно такой интерпретации Путин хотел добиться на родине", - говорится в статье.

"Это не значит, что другие политики не пытаются это сделать. Возможно, они не так демонстративно используют свой торс, но результат, конечно, должен был быть таким же, когда на фотографии Гельмут Коль со своей Ханнелоре кормил из бутылочки олененка в покрытых зеленью горах, а Гельмут Шмидт позировал в фуражке капитана на парусной яхте. (...) В конце концов, повсюду ловятся моменты, с помощью которых можно будет привлечь избирателей".

"Отличие от Путина заключается в том, что серии его фотографий сопровождают нас уже очень давно. Его модельная эпоха длится уже почти столько же, сколько и карьера Кейт Мосс. (...) После номера с обнаженным торсом в следующих, зимних сериях фотографий президент, казалось, хотел показать себя более мягким. В 2018 году он и вовсе мечтательно держал в руке букет из горных цветов. В этом году его взгляд еще мягок, но позы снова стали значительно более жесткими, да и атмосфера заснеженной тайги кажется морозной".

"Ведь таковы и времена: отношения с США существенно охладели, отношения с Германией бывали и лучше. Прежде всего из-за обвинительного приговора Алексею Навальному Путин подвергается сейчас критике по всему миру. Возможно, поэтому на фотографиях иконографически запечатлена тяжелая техника: гибрид танка и снегохода в камуфляжной расцветке, перед которым 68-летний президент позирует, как футболист со своим Ferrari".

"Невозможно себе представить, чтобы так всерьез сфотографировался Эммануэль Макрон или Борис Джонсон (хотя...). В случае с Путиным эта композиция, наоборот, настолько ожидаема, что она идеально вписывается в кадр. Почти на половине фотографий Путин одет в дорогой костюм из овчины с меховым капюшоном, под ним - белая водолазка, на ногах - ботинки из овчины. При случае он мягко прижимает к груди свою шапку из овчины. Больше притворной овечьей кротости сложно представить", - комментирует издание.

"На одном из кадров он остановился на привал со своим министром обороны Сергеем Шойгу, одетым в том же стиле. Они едят салат и колбасу, пьют из металлических кружек и, несмотря на мороз, сидят на мехах на свежем воздухе. Мороз? Какой мороз? (...)".

"В сущности, на всех этих фотографиях Путин уже давно выглядит как карикатура на самого себя, но он, кажется, настолько поддерживает эту постановочность, что все мемы просто отлетают рикошетом", - пишет Süddeutsche Zeitung.