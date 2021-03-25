Бай-бай, Биби

"После выборов - это перед кризисом. Пока Нетаньяху еще здесь, Израиль будет находиться в плену шатких правительств и ожидания", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Пока Нетаньяху будет оставаться в политике, выборы будут фарсом, - считает журналистка Сюзанне Кнуль. - Ведь речь идет не о политических идеях, не о концепциях лучшего, мирного будущего, а лишь о "за" или "против" Нетаньяху. Биби, как его называют в народе, должен наконец исчезнуть с экранов".

"Хорошая, как кажется, новость состоит в том, впервые за 73-летнюю историю еврейского государства может появиться правительство, в котором будет участвовать арабская партия. "Кажется" потому, что консервативно-исламская партия Ra?am представляет лишь малую часть арабского сектора. Права женщин и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией не предусмотрены в программе партии так же, как и у ортодоксальных евреев", - указывает издание.

"Если Нетаньяху в очередной раз удастся объединить отчасти действительно неравных партнеров, Израиль окажется на пороге комнаты ужасов. Насколько совместимы консервативные мусульмане и ультраортодоксальные еврейские партии - настолько сложен и союз с приверженцами религиозного сионизма. По крайней мере его исключает глава партии Бецалель Смотрич".

"Я хочу, чтобы только руки евреев касались моего ребенка", - этого, как говорят, потребовала после родов его жена. Они открыто выступают за расовое разделение. Впрочем, в том, что касается прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, то здесь Смотрич, некогда сравнивший гомосексуализм с инцестом, придерживается курса, похожего на мусульманскую партию

Ra?am. Будет ли этого достаточно для совместной работы, вероятно, будет зависеть от цены, которую будет готов заплатить Нетаньяху, которому для большинства в Кнессете, по-видимому, потребуются обе партии".

"Высокую цену во всяком случае потребует другой серый кардинал: Нафтали Бенет, бывший министр образования и глава партии поселенцев, буден нацелен на ротацию - причем с собой на первом месте. (...) Но играть по-крупному не сможет и он, ведь правительство без Нетаньяху, безотносительно к схеме противостояния лагерей "за" и "против" Биби, по-настоящему иллюзорно. Партии, настроенные против Биби, расколоты не меньше, чем те, что считают возможным совместную работу с ними. Новшество этих четвертых выборов состоит в том, что для Нетаньяху угроза впервые исходит не только слева", - говорится в статье.

"Усталость страны от Биби дала шанс и еще одной партии справа от его "Ликуда". Впрочем, эту новую надежду под руководством отступившего от "Ликуда" Гидеона Саара связывает с леволиберальными партиями не больше чем желание избавиться от Нетаньяху. А это шаткая опора для правительственной коалиции".

"Теперь Израилю, как и всегда после выборов, предстоят недели неопределенности. В итоге может сформироваться правительство, которое будет самым правым, религиозным и расистским за всю историю", - полагает автор статьи.

"Чтобы что-то вообще могло продвигаться вперед, Израиль должен освободиться из плена Нетаньяху. Ведь лишь тогда сможет закончиться парализующее ожидание, нестабильность и череда кризисов и новых выборов", - заключает Die Tageszeitung.