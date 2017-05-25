Тайный план Венесуэлы по продаже запрещенной сирийской нефти на рынке США

"В последние годы Сирия и Венесуэла сговаривались обойти международные санкции, наложенные на Сирию, а именно - заключить тайную сделку о транспортировке сирийской нефти через Россию в Карибский бассейн", - утверждает Bloomberg. "Согласно десяткам электронных писем, документов и интервью, этот план, который ранее не предавался огласке, предполагал продажу сирийской нефти с большой скидкой Венесуэле через российскую "фирму-прокладку", которая отправляла бы нефть на Арубу для переработки и распределения на автозаправках в США и других странах", - пишет журналист Бен Бартенстейн.

"Эта схема, не осуществленная на практике, указывает, насколько далеко готовы зайти эти два государства-парии, чтобы обойти правила международного сообщества, восстанавливая против себя глобальные державы", - говорится в статье.

По мнению автора, эта история также подчеркивает амбиции Венесуэлы на международной арене.

"Неясно, рассматривается ли этот план доныне. Один из ключевых игроков - Уилмер Руперти - венесуэльский нефтяной трейдер, колоссально разбогатевший благодаря близости к руководству страны, в телефонном интервью признал факт своего участия, но сказал, что перестал играть роль в данном плане. Сирийские официальные лица обратились к нему в начале 2012 года на вечеринке в Сирийском клубе в Каракасе", - говорится в статье.

По данным издания, Руперти присматривался к нефтеперерабатывающему комбинату на Арубе. В итоге венесуэльская госкомпания арендовала это предприятие.

В сентябре 2012 года в письме к Гхассану Аббасу, который в то время был сирийским послом в Венесуэле, Руперти "рекомендовал контракт на 5 лет на поставку 50-200 тыс. баррелей сирийской нефти в день, а также на мощности для хранения еще 6 млн сирийских баррелей", - утверждает издание.

По словам двух информированных источников, начались контакты между сирийскими и венесуэльскими официальными лицами, в том числе несколькими топ-менеджерами Citgo Petroleum Corp. - американского филиала венесуэльской госкомпании PDVSA, передает Бартенстейн.

Со своей стороны, неназванный сотрудник Citgo заявил газете, что эта компания "не рассматривает и не будет рассматривать вариант с импортом сирийской нефти для снабжения Citgo Aruba Refinery. Компания намерена управлять Citgo Aruba Refinery в соответствии со всеми законами, которые тут применимы, в том числе со всеми законами США о санкциях".

Ранее группа американских сенаторов заявила, что "ключевая энергетическая инфраструктура", которой Citgo владеет в США, может попасть в руки российской "Роснефти". (См. США изучают вопрос о российском контроле над активами компании Citgo.)