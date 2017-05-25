НАТО сняло российский вопрос с повестки дня в ходе первого визита Трампа

"Дональд Трамп никогда не требовал, чтобы руководство НАТО избегало обсуждения российского вопроса в ходе его встречи с военным альянсом в четверг. Ему и не пришлось этого делать", - пишет корреспондент BuzzFeed News Джон Хадсон.

"Альянс так стремится умилостивить президента США, что первая встреча с ним выстроена вокруг вопросов, касающихся его давних претензий к организации 28 государств, а не последних провокаций Кремля", - иронизирует автор.

Вопрос о России, доминировавший на предыдущих двух саммитах НАТО в Уэльсе и в Варшаве, не будет официально стоять на повестке дня встречи альянса на этой неделе, как сообщила BuzzFeed News официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Встреча будет краткой и сфокусированной на двух основных темах: усилении роли НАТО в борьбе с терроризмом и более честном разделении расходов", - отметила она.

"Хотя мы не ожидаем новых решений по России, союзники НАТО подтвердят нашу давнюю двойную политику: активная оборона в сочетании с содержательным диалогом", - добавила Лунгеску.

Задача по умилостивлению Трампа настолько первостепенна, что даже страны Прибалтики, военные стратеги которых помешаны на сдерживании России, утверждают, что откладывание российского вопроса пойдет на благо альянсу.

"Это правда. Россия не станет предметом обсуждения на этой встрече, - заявил Саулюс Гасюнас, высокопоставленный чиновник Министерства обороны Литвы. - Но мы не разочарованы".

Гита Лейтланде, советник по вопросам обороны в посольстве Латвии в Вашингтоне, согласилась с этим. "Мы совершенно удовлетворены", - сказала она.

Гасюнас подчеркнул, что самым главным, чего страны НАТО ожидают от этой встречи, является однозначное одобрение Трампом Статьи 5 Устава альянса, чего он до сих пор не сделал. "Предполагается, что президент лично даст это ручательство на встрече, - сказал Гасюнас. - Это позволит решить проблему и положить конец неопределенности и двусмысленности".

Стефано Стефанини, бывший постпред Италии при НАТО, заявил BuzzFeed News, что некоторые восточноевропейские страны в частном порядке выражали недовольство отсутствием внимания к России. "Поляки и прибалты хотели провести встречу, которая продемонстрировала бы преемственность с Уэльсом и Варшавой, - отметил он. - Это уже обескуражило некоторых. Но НАТО пришлось смириться с этим".