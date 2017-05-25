Почему цена на нефть будет стабильна еще долго

В четверг состоится "встреча крупнейших стран - производителей нефти. Ожидается, что они примут решение о сокращении объемов добычи нефти еще на девять месяцев", пишет Мартин Хок на страницах немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. За это уже высказались Саудовская Аравия и Россия. Цель подобных действий - стабилизировать цену на нефть, в том числе для того, чтобы избежать "большого дефицита в госбюджетах".

Но, в какой степени ОПЕК и классические нефтедобывающие страны в состоянии влиять на цену, это вопрос, отмечает журналист.

На нефтяных рынках считают, что эффект будет ограниченным. Ведущий экономист чикагской товарной биржи CME Эрик Норланд указывает на необычайно пологий график изменения цен на американскую легкую нефть WTI. "Рынки на долгие годы прогнозируют цену в районе 50 долларов за баррель. Это весьма необычно", - говорит он. По его словам, определяющим фактором здесь является производство сланцевой нефти в США, а именно то, что "с октября 2016 года ее добыча выросла на 900 тыс. баррелей в день" и "это наполовину компенсировало сокращение объемов добычи в других странах".

Более того, эксперт уверен, что в будущем добыча будет расти: "Главное - число работающих месторождений". А с начала года их количество увеличилось почти на 200. "И с учетом того, что с мая прошлого года в эксплуатацию в первую очередь вводились самые продуктивные месторождения, до октября объемы добычи нефти вырастут еще на 700 тыс. баррелей, - прогнозирует Норланд. - А если прибавить к этому еще и прирост объемов добычи с октября 2016 года, то этого хватит для того, чтобы нейтрализовать сокращение объемов добычи в России и ОПЕК".

В странах, не входящих в ОПЕК, согласно ежемесячному докладу организации, также отмечается рост объемов нефтедобычи. Так, несмотря на сокращение добычи в России, этот показатель на постсоветском пространстве в целом, скорее всего, возрастет - благодаря месторождениям Казахстана. Для США в ОПЕК на 2017 год предсказывают такой же рост, какой предвидит эксперт Норланд.

Таким образом, "у цены на нефть нет перспектив, если делать среднесрочный прогноз", говорит Норланд, но подчеркивает: "Полной гарантии здесь дать нельзя. Ввиду зависимости мировой экономики от нефти всегда есть риск, что цены начнут расти. И если в какой-либо нефтедобывающей стране происходят какие-то сбои, все это отражается на цене. Мы видели это на примере Ливии. Хотя страна не является очень уж значимым производителем нефти, гражданская война породила ценовой рост, длившийся долгие годы".

Поэтому теперь, подытоживает автор статьи, надо следить за развитием событий в Венесуэле, так как гражданская война в столь богатой нефтью стране отразится в цене. Также нестабилен Иран. Правящий в Анголе с 1979 года президент душ Сантуш заявил о своем уходе в 2018 году, но он заявлял об этом уже не раз.