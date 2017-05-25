Эксперт: "У Эрдогана есть мощный козырь - отношения с Россией"

В течение многих месяцев Эрдоган выпускал пар в отношениях с Европой и Германией. В экономическом плане, правда, он находится под все более возрастающим давлением. Но, по мнению гамбургского эксперта по Турции Ясара Айдина, Европе это не сильно поможет. "Тот, у кого проблемы с Россией, не обойдется без Турции", - заявил Айдин в интервью корреспонденту Focus.

"Эрдоган находится под внутри- и внешнеполитическим давлением. Однако ему известно: с того момента, как Россия взяла курс на экспансию во внешней политике, под давлением находится и сам Североатлантический альянс. Кризис на Украине слишком явно продемонстрировал это - к тому же Россия агрессивно держится даже в отношении Европы. От внимания турецкого президента не мог ускользнуть и тот факт, что Европа переживает переломный момент - взять хотя бы "Брекзит" или миграционный кризис", - сказал Айдин.

Целью Эрдогана на саммите НАТО, по мнению эксперта, является в первую очередь признание его притязаний на власть; он хочет, чтобы к нему серьезно относились во внешнеполитическом плане.

"Проблема европейцев и НАТО - то, что они осознают зависимость Турции от европейской экономики, однако НАТО не имеют ни одного козыря в игре против Турции, - сказал эксперт. - С позиции Анкары все выглядит иначе. Тот, кто как Европа и НАТО, имеет проблемы с Россией, не обойдется без Турции. Европейцы очень боятся, что, если выгнать Турцию из НАТО, она тут же найдет себе нового партнера в лице России. Поэтому у Эрдогана есть мощный козырь - отношения с Россией".

Кроме того, в Европе понимают, что сделка с Турцией по беженцам лишь отчасти может рассматриваться как настоящее средство давления на Анкару. Если она будет расторгнута, "это приведет к росту популярности популистских партий по всей Европе".

Отвечая на вопрос издания о том, сможет ли канцлер Меркель добиться от Эрдогана уступок, в частности по вопросам соблюдения прав человека, эксперт указал, что "даже недружественная манера, с которой Анкара отказала немецким депутатам в доступе на базу бундесвера на территории Турции, показывает, что ждать здесь чего-то позитивного не стоит". Кроме того, добавил он, "Меркель известно, что новый виток напряженности в отношениях с Турцией в преддверии выборов в Бундестаг ей скорее навредит, чем поможет. Поэтому она скорее всего попытается избежать нового конфликта с Анкарой перед выборами".