25 мая 2017 г. Артур Бизли и Джордж Паркер | Financial Times НАТО официально присоединится к коалиции против ИГИЛ* "Лидеры НАТО намерены санкционировать официальное присоединение альянса к коалиции под руководством США, которая борется с ИГИЛ*", - сообщает Financial Times. "Они обеспечат успех Дональду Трампу, который призывает НАТО более четко сосредоточиться на борьбе с терроризмом", - пишут журналисты Артур Бизли и Джордж Паркер. "Германия и Франция раньше сопротивлялись требованию Трампа, который настаивает на вступлении НАТО в коалицию против ИГИЛ*, но два высокопоставленных дипломата сказали, что на брюссельских переговорах такие возражения будут сняты", - говорится в статье. Собственно, все 28 государств-членов НАТО уже присоединились к этой коалиции по отдельности. "Сторонники официального присоединения НАТО к коалиции говорят, что это пойдет на пользу координации и продемонстрирует солидарность, но в военном отношении ничего не "трансформирует", - пишет издание. Скептики говорят, что польза от присоединения будет невелика, а членство НАТО в альянсе рискует затмить участие региональных держав вроде Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ. Как бы то ни было, премьер-министр Великобритании Мэй призовет НАТО присоединиться к коалиции, чтобы "продемонстрировать единство после теракта в Манчестере". "Мэй также сделает спорное заявление, в котором включит Россию Владимира Путина в ту же категорию угроз Западу, что и ИГИЛ*. Она намерена сказать: "Мы должны удвоить нашу решимость отражать угрозы нашей общей безопасности, от чего бы они ни исходили - от терроризма или от России", - сообщает газета. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times