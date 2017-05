25 мая 2017 г. Алек Лун | The Guardian Напряженность в отношениях с Россией обострилась на фоне вступления Черногории в НАТО "На верхнем балконе красно-белого здания штаб-квартиры "Демократического фронта", альянса партий, выступающих против членства Черногории в НАТО, в Подгорице развевается огромный российский флаг", - пишет корреспондент The Guardian Алек Лун. "Это удивительный выбор, учитывая то, что два члена руководства партии были лишены депутатской неприкосновенности и обвинены в попытке свергнуть правительство в ходе якобы поддерживаемого Россией заговора. Но это также показывает глубокие разногласия, которые сохраняются на фоне того, как балканская страна с населением в 600 тыс. человек была принята в качестве 29-го члена альянса и в первый раз присутствует на его саммите в четверг", - говорится в статье. Всего 18 лет назад самолеты НАТО бомбили Черногорию, напоминает издание. "Воспоминания о бомбардировках остаются болезненными для многих черногорцев, и опросы показали, что население равномерно разделилось по вопросу о членстве в НАТО. Кроме того, здесь маячит призрак России - исторического союзника и родственной славянской страны, обвиняемой правительством в покушении на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича", - пишет издание. "Многие надеются, что членство в НАТО положит конец бурному конфликту между Востоком и Западом в политике Черногории, однако на этой неделе начинается противоречивый судебный процесс против обвиняемых в заговоре, и страна по-прежнему находится в состоянии политического кризиса", - говорится в статье. "Согласно протоколу, подготовленному главным обвинителем Миливое Катничем, группа сербских националистов планировала захватить парламент и убить Джукановича, в то время как другие, одетые в полицейскую форму, должны были открыть огонь по толпе за пределами здания. В обвинении также говорится, что члены "Демократического фронта" планировали объявить себя новым правительством страны и прекратить процесс вступления в НАТО. Один из участников группировки потерял самообладание и обратился в правоохранительные органы, которые арестовали заговорщиков", - пишет газета. "Двое из 14 обвиняемых - предполагаемые агенты российских спецслужб, приговор в отношении которых будет вынесен заочно", - говорится в статье. "Это ненастоящий государственный переворот, он организован Джукановичем (...) чтобы предотвратить возможную победу оппозиции на выборах", - заявил The Guardian Небойша Медоевич, член "Демократического фронта". "Существует и другая версия, согласно которой прокремлевские радикалы на самом деле организовали заговор. Подозрения пали на Леонида Решетникова, откровенно агрессивного руководителя поддерживаемого Кремлем аналитического центра, когда Путин уволил его через несколько дней после предполагаемой попытки госпереворота. Кроме того, в просочившемся электронном письме к сотруднику "православного олигарха" Константина Малофеева, пророссийского активиста в Восточной Европе, предположительно обсуждалась неудачная попытка переворота в Черногории", - пишет издание. Хотя многие аналитики и эксперты в Подгорице ожидают, что Россия продолжит разжигать беспорядки в Черногории, политический кризис, связанный с расследованием относительно попытки переворота, скорее всего, будет представлять большую угрозу для стабильности страны, отмечает автор. Источник: The Guardian