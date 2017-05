25 мая 2017 г. Шон Уолкер | The Guardian "Тьфу на тебя еще раз": российский миллиардер разразился новой тирадой в адрес противника Путина "Российский миллиардер и акционер "Арсенала" Алишер Усманов устроил гневную онлайн-атаку в отношении Алексея Навального - антикоррупционного активиста и критика Владимира Путина", - пишет The Guardian. Усманов на прошлой неделе выступил с гневной видеотирадой, которая заканчивалась словами: "Тьфу на тебя, Алексей Навальный". В среду он опубликовал второе видео со словами "Тьфу на тебя еще раз". "Навальный, заявивший о своем намерении состязаться с Путиным на президентских выборах в следующем году, ранее записал видеоролик, в котором обвинил премьер-министра Дмитрия Медведева фактически в получении взяток от ряда бизнесменов, включая Усманова. Усманов обещал подать на Навального в суд из-за обвинений во взятках, которые он отрицает, и также начал нападение на оппозиционного политика онлайн", - пишет Шон Уолкер. "В своем первом видео, которое продлилось 12 минут, миллиардер говорил тихим, спокойным голосом, но не с нескрываемым презрением и гневом", - отмечает автор. Усманов обратился к Навальному на "ты", "что является знаком неуважения, когда употребляется не в общении друзей", - поясняет автор. "Из нас двоих уголовник - ты", - сказал Усманов, апеллируя к судебному приговору в отношении Навального по делу, которое, как утверждает Уолкер, "большинство наблюдателей считают политически мотивированным". Усманов также сравнил Навального с Шариковым - собакой, принявшей человеческий облик в повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", поясняет Уолкер. Московский суд заслушает иск Усманова к Навальному о защите чести и достоинства на следующей неделе, сообщает издание. Источник: The Guardian