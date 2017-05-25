По направлению к "Большой семерке": терроризм и роль Москвы в римском визите Трампа

"Он был менее непредсказуемым, чем ожидалось, на удивление податливым усилиям, пущенным в ход дипломатией, чтобы заручиться поддержкой и избежать провала "Большой семерки" в Таормине в пятницу и субботу", - пишет Анджела Мауро в итальянском издании Huffington Post Italia. По словам автора, Дональд Трамп, который днем в среду отбыл из Рима в Брюссель, "оставил шлейф удовлетворения в Квиринальском дворце и палаццо Киджи", резиденциях президента и премьера Италии.

"Особенно удовлетворен премьер Паоло Джентилони, который за час беседы на вилле Таверна, резиденции посла США, "вырвал" у [Трампа] сколь небывалое, столь и четкое заявление об ответственности России в Крыму и на Украине, а также призыв к "трансатлантическому единству по отношению к России", - говорится в статье. - Трамп даже подчеркнул "важность того, чтобы убедить Москву выполнить свои обязательства по Минским соглашениям".

"Это подлинный сюрприз со стороны самого пророссийского президента в американской истории, "подарок" Джентилони и [президенту Италии] Серджо Маттарелле, - отмечает журналистка. - Оба в прошедшие месяцы побывали с дипломатическими миссиями в России, пытаясь уберечь отношения с Москвой от последствий "Большой семерки" под руководством Италии, которая вновь исключит Путина как раз из-за украинского кризиса 2014 года".

"Трамп, друг Владимира до такой степени, что это привело его на край возможной фатальной бездны из-за "Россиягейта" у него на родине, примыкает к итальянской позиции", - пишет автор со ссылкой на источники в правительстве Италии. Как заявили эти же источники, "Рим всегда считал Москву ответственной за нарушения государственного суверенитета Украины три года назад, но для него важно продолжать диалог с Россией "по Средиземноморью, Ливии, Сирии" - вопросы, которые перечисляет Лия Куартапелле, депутат от Демократической партии и член офиса председателя Комитета по международным делам Палаты депутатов". Слова Трампа во время визита в Рим - "это и заслуга дипломатической работы Джентилони, начиная с его визита в апреле в Вашингтон", приводит журналистка слова Куартапелле.

"Но Трамп, несомненно, сделал и свои расчеты", - говорится далее. Он примет участие в саммите НАТО в Брюсселе в четверг, "который нужен ему, чтобы вытрясти деньги из 27 союзников, попросив их о больших экономических усилиях". В четверг же должно быть официально объявлено о "вхождении всех стран НАТО в международную коалицию против ИГИЛ* во главе с США, в которой участвуют многие из стран альянса, включая Италию", сообщает автор. По словам журналистки, это произойдет по просьбе Америки, ставшей еще более неотложной после теракта в Манчестере, который "обрушил на "Большую семерку" в Таормине всю тяжесть террористической угрозы".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.