25 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Саммит НАТО в Брюсселе: главное - умилостивить Трампа Ожидается, что сегодня в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, президент США Трамп публично поддержит Статью 5 Устава альянса - обязательство о взаимной обороне его членов. Как напоминают обозреватели, Трамп хранил пугающее многомесячное молчание по этому вопросу, а также скептически высказывался о целесообразности НАТО и ЕС. Чтобы добиться сговорчивости Трампа, НАТО сняло российский вопрос с повестки дня в ходе нынешнего саммита. Впрочем, Трамп известен импровизациями в ходе публичных выступлений и может еще передумать, опасаются издания. Ожидается, что сегодня в Брюсселе, на церемонии в штаб-квартире НАТО, президент Трамп публично поддержит обязательство альянса о взаимной обороне его членов, сообщает The New York Times, ссылаясь на некоего сотрудника администрации США. Таким образом, Трамп "прервет многомесячное молчание по вопросу о том, придут ли Соединенные Штаты автоматически на помощь любому союзнику, который подвергнется нападению", пишут журналисты Майкл Д. Шир и Марк Лендлер. "Со времени своей инаугурации Трамп многократно отказывался поддержать Статью 5. Это оглушительно-громкое молчание нервировало американских союзников и порождало опасения за будущее НАТО в период, когда трения в отношениях с Россией нарастают, а также происходят теракты подобно манчестерскому", - комментирует газета. Издание напоминает: до вступления в должность Трамп скептически высказывался о роли НАТО для безопасности Европы и негативно оценивал финансовые издержки США на военную мощь альянса. Издание также подчеркивает: "Речи Трампа часто не приобретают окончательную форму до последней минуты (...) Возможно, Трамп еще передумает и не станет открыто высказываться в поддержку Статьи 5". Однако госсекретарь США Тиллерсон заявил журналистам: "Конечно, мы поддерживаем Статью 5". Какие еще темы Трамп затронет, выступая в штаб-квартире НАТО? "Тиллерсон сказал, что Трамп будет говорить без обиняков с лидерами других государств-членов НАТО и потребует, чтобы они предпринимали больше усилий для внесения справедливого вклада в издержки альянса", - сообщает газета. Трамп также, вероятно, вновь посетует, что НАТО слишком мало помогает США и европейским странам в борьбе с терроризмом, говорится в статье. В начале своего первого европейского турне президент США Дональд Трамп взял примирительный тон. Однако встречи с главами государств и правительств стран ЕС и НАТО, запланированные на четверг, таят в себе конфликтный потенциал, пишет Мартин Траут на сайте австрийской газеты Die Presse. "Визита в Европу после остановок Трампа на Ближнем Востоке ждали с напряжением. В начале своего президентства Дональд Трамп неоднократно вызывал недоумение на Западе, ставя под сомнение целесообразность как НАТО, так и ЕС", - говорится в статье. Как сообщает Белый дом, еще в ходе встречи в Ватикане речь шла о борьбе с терроризмом. После аудиенции Папы Римского Франциска Трамп эмоционально заявил о своей готовности еще больше содействовать делу мира, сообщает издание. "Эту тему Трамп позднее затронул и в ходе встреч в Брюсселе, (...) где его приветствовал глава бельгийского правительства Шарль Мишель, а затем и королевская чета". "Мы выиграем эту борьбу", - уверен американский президент. "Одна из главных тем в ходе предстоящей встречи лидеров стран НАТО будет касаться усилий, направленных на противодействие ИГИЛ*. (...) Уже в преддверии встречи партнеры по НАТО договорились о присоединении к международной коалиции против "Исламского государства"*", - передает издание. Вторым важным требованием Трампа к членам альянса становится повышение бюджетных отчислений на оборонные нужды до 2% ВВП, говорится в статье. "Германия, - напоминает автор, - далека от этой цели, отдавая лишь 1,2% ВВП". "Спорные темы могут быть затронуты и в ходе встречи между Трампом и главой Европейского совета Дональдом Туском, а также главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Так, европейские партнеры опасаются, что Трамп может выйти из соглашения о защите климата, подписанного в Париже", - говорится в статье. Озабоченность европейцев вызывает и торговая политика США, направление которой до сих пор Вашингтоном обозначено не было, пишет издание. Непростой окажется и встреча Трампа с британским премьером Терезой Мэй, предполагает Politico. "Премьер-министр Великобритании полетит в Брюссель в четверг на свой первый саммит с лидерами НАТО на фоне трений в своей стране, вызванных утечкой оперативных разведданных полицейского расследования взрыва террориста-смертника в Манчестере в понедельник", - поясняет автор статьи Том Мактаг. По словам высокопоставленного представителя британского правительства, говорившего о планах Мэй на саммите, премьер-министр поддержит призыв Трампа к альянсу оптимизировать свои усилия по борьбе с мировым терроризмом и предупредит лидеров НАТО, что они должны увеличить свои расходы на оборону, чтобы выполнить свои обязательства. Мэй также осуществит попытку подорвать предполагаемое стремление американского президента пойти на сближение с Москвой, назвав режим Владимира Путина второй крупнейшей угрозой мировой безопасности после мирового терроризма, говорится в статье. Обозначив угрозу, исходящую от России, Мэй надеется заручиться поддержкой своих европейских коллег, хотя и рискует еще больше воспламенить свои отношения с Трампом, отмечает издание. А вот в Италии довольны римским визитом Трампа. Как пишет Анджела Мауро в издании Huffington Post Italia, президент США, который днем в среду отбыл из Рима в Брюссель, "оставил шлейф удовлетворения в Квиринальском дворце и палаццо Киджи", резиденциях президента и премьера Италии. "Особенно удовлетворен премьер Паоло Джентилони, который за час беседы на вилле Таверна, резиденции посла США, "вырвал" у [Трампа] сколь небывалое, столь и четкое заявление об ответственности России в Крыму и на Украине, а также призыв к "трансатлантическому единству по отношению к России", - говорится в статье. - Трамп даже подчеркнул "важность того, чтобы убедить Москву выполнить свои обязательства по Минским соглашениям". "Но Трамп, несомненно, сделал и свои расчеты", - говорится далее. Он примет участие в саммите НАТО в Брюсселе в четверг, "который нужен ему, чтобы вытрясти деньги из 27 союзников, попросив их о больших экономических усилиях". В четверг же должно быть официально объявлено о "вхождении всех стран НАТО в международную коалицию против ИГИЛ* во главе с США, в которой участвуют многие из стран альянса, включая Италию", сообщает автор. По словам журналистки, это произойдет по просьбе Америки, ставшей еще более неотложной после теракта в Манчестере. "Лидеры НАТО намерены санкционировать официальное присоединение альянса к коалиции под руководством США, которая борется с ИГИЛ*", - сообщает Financial Times. "Они обеспечат успех Дональду Трампу, который призывает НАТО более четко сосредоточиться на борьбе с терроризмом", - пишут журналисты Артур Бизли и Джордж Паркер. "Германия и Франция раньше сопротивлялись требованию Трампа, который настаивает на вступлении НАТО в коалицию против ИГИЛ*, но два высокопоставленных дипломата сказали, что на брюссельских переговорах такие возражения будут сняты", - говорится в статье. Собственно, все 28 государств-членов НАТО уже присоединились к этой коалиции по отдельности. "Сторонники официального присоединения НАТО к коалиции говорят, что это пойдет на пользу координации и продемонстрирует солидарность, но в военном отношении ничего не "трансформирует", - пишет издание. Скептики говорят, что польза от присоединения будет невелика, а членство НАТО в альянсе рискует затмить участие региональных держав вроде Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ. Как бы то ни было, премьер-министр Великобритании Мэй призовет НАТО присоединиться к коалиции, чтобы "продемонстрировать единство после теракта в Манчестере". "Мэй также сделает спорное заявление, в котором включит Россию Владимира Путина в ту же категорию угроз Западу, что и ИГИЛ*", - сообщает газета. Между тем "НАТО сняло российский вопрос с повестки дня в ходе первого визита Трампа", извещает в заголовке BuzzFeed News. "Альянс так стремится умилостивить президента США, что первая встреча с ним была выстроена вокруг вопросов, касающихся его давних претензий к организации 28 государств, нежели последних провокаций Кремля", - иронизирует автор. Вопрос о России, доминировавший на предыдущих двух саммитах НАТО в Уэльсе и в Варшаве, не будет официально стоять на повестке дня встречи альянса на этой неделе, как сообщила BuzzFeed News официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. "Встреча будет краткой и сфокусированной на двух основных темах: усилении роли НАТО в борьбе с терроризмом и более честном разделении расходов", - отметила она. Задача по умилостивлению Трампа настолько первостепенна, что даже страны Прибалтики, военные стратеги которых помешаны на сдерживании России, утверждают, что откладывание российского вопроса пойдет на благо альянсу. Самым главным, чего страны НАТО ожидают от этой встречи, является однозначное одобрение Трампом Статьи 5 Устава альянса, чего он до сих пор не сделал. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Также по теме: Хотя Трамп критиковал европейские оборонные расходы, США планируют увеличить свои вложения в военное усиление НАТО (WSJ)