Россия: молодых несогласных наказывают и перевоспитывают

"Студентка факультета журналистики Алиса Шпакова пошла из чистого любопытства на антикоррупционный митинг, организованный оппозиционером Алексеем Навальным 26 марта, собравший десятки тысяч человек и увенчавшийся тысячей арестов, - пишет московский корреспондент французской газеты Le Figaro Пьер Авриль. - Два месяца спустя, сидя перед Тверским судом Москвы, 19-летняя девушка клянется, что больше никогда не пойдет на митинг. Ее отца Александра, который воспитывает ее один, приговорили в среду к полутора годам колонии за то, что он ударил полицейского".

По словам журналиста, в частной беседе Александр Шпаков объясняет, "что он отправился на митинг, чтобы присматривать за дочкой, и отрицает совершение каких-либо насильственных действий. Но после его ареста к нему наведался государственный защитник, который убедил его признать вину в обмен на сокращение срока. Вследствие чего обстоятельства "нападения" не были изучены во время заседания суда, а обвиняемый избежал потенциального осуждения на пять лет тюрьмы".

"Это сложно себе представить: ты участвуешь в митинге, не делаешь ничего особенного и оказываешься во все это втянут", - передает журналист слова Алисы Шпаковой, находящейся в состоянии шока, пока ее отец ждет вердикта. "После митинга, который потряс Кремль, ее университет охватило молчание", - говорится в статье. "Произошедшее слишком щекотливо, все боятся об этом говорить", - цитирует автор студентку, которой пришлось рассказать о своих проблемах одному лишь декану из страха, что ее накажут. По словам Авриля, декан "проявил великодушие, но в старших классах многих школ настало время политического перевоспитания".

"Дума предложила организовать в ноябре Всероссийский форум молодежи, - говорится в статье. - А Алиса Шпакова займется поисками работы, чтобы обеспечивать себя, пока отец сидит в тюрьме".