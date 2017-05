25 мая 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Полицейские обыски, мишенью которых стал московский режиссер, вызывают боязнь закручивания гаек "Многие из ведущих российских деятелей культуры подготовились к сопротивлению в среду после того, как следователи устроили рейд в знаменитом московском театре и задержали его прославленного художественного руководителя для допроса в рамках следствия по делу о коррупции, - сообщает Иван Нечепуренко в The New York Times. - Этот режиссер, Кирилл Серебренников, возглавляет "Гоголь-центр" - фокальную точку нынешнего художественного пробуждения в российской столице". Во вторник обыски прошли в "Гоголь-центре" и квартире Серебренникова. Режиссера освободили поздно вечером после многочасового допроса. Актерам, репетировавшим в театре во время рейда, пришлось сдать свои телефоны и оставаться в здании несколько часов, пока обыск не был закончен. Следователи сообщили в заявлении, что несколько неназванных лиц украли 3,5 млн долларов, которые государство выделило "Седьмой студии", которой тогда руководил Серебренников. Ее бывшие административный директор и бухгалтер задержаны в среду. "В стране, в которой все вроде бы контролируется Кремлем, происходящее побудило ведущих деятелей культуры сплотиться вокруг Серебренникова, опасающегося, что рейды могут сигнализировать о притеснении артистической свободы, - говорится в статье. - Многие артисты, театральные и кинорежиссеры выступили в его поддержку в письмах президенту Владимиру Путину". "Он артист, тот, кто, по-моему, не отвечает за финансовую сферу", - сказал Владимир Урин, директор Большого театра, один из написавших письма Путину. Источник: The New York Times