Режиссер театра и кино Кирилл Серебренников - под подпиской о невыезде из Москвы

Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников был задержан во вторник, 23 мая 2017 года, вместе со своими близкими сотрудниками Анной Шалашовой и Дарьей Коваль российской полицией, которая провела обыск у него дома и в помещении "Гоголь-центра" в Москве - театре, который он возглавил в 2012 году, пишет Эммануэль Буше во французском еженедельнике Télérama. Как сообщает автор, с 2014 года Серебренников проходит по делу о хищении государственных средств, на предмет чего его допросили, отпустив под подписку о невыезде.

Издание публикует письмо театрального режиссера Давида Бобе, директора Национального драматического центра Нормандии в Руане и соавтора Серебренникова, с которым он совместно вел многочисленные проекты. Как говорится в статье, Бобе первым во Франции отреагировал на события, связанные с его российским товарищем по цеху.

"Этим заявлением, - пишет французский режиссер, - я хочу выразить мою полную поддержку Кириллу Серебренникову, его команде и "Гоголь-центру".

"Я хочу засвидетельствовать здесь порядочность Кирилла Серебренникова, которого я знаю, как брата, я хочу выступить свидетелем его приверженности и смелости в деле защиты политического искусства в непростой, часто жестокой обстановке современной России", - продолжает Бобе.

"Обвиняемый во всех грехах на протяжении многих лет, этот гениальный возмутитель спокойствия российской театральной сцены и кино сегодня поставлен под угрозу властями своей страны, которые решили придумать бредовый повод, чтобы помешать ему заниматься протестным искусством, которое является его стихией", - говорится в письме.

"На мой взгляд, нет сомнений в том, что клеветническое обвинение в хищении государственных средств - это политический маскарад, цель которого - заткнуть рот тому, чья свобода слова оживляет московскую и международную сцену", - пишет Бобе.

"Того, кого показывают на ведущих площадках мира и Франции - на Авиньонском фестивале, в Каннах, в Национальном театре Шайо и на многочисленных национальных площадках, того, с кем я поставил многочисленные спектакли, моего брата по искусству, который на моих глазах тянул на себе самый современный, самый политический, самый смелый российский театр, того, кому часто поступали смертельные угрозы, кто без конца сносит клевету провластной прессы, политическое и религиозное давление на протяжении стольких лет, сегодня остановили таким образом", - отмечает коллега Серебренникова.

"Пусть он знает, что он не один, что во Франция прозвучат призывы, начиная с моего, что и в других странах Европы ложь будет осуждена. Сообщество деятелей искусства и культуры всего мира наблюдает за Россией и сможет донести свой голос, сможет защитить своего собрата", - подытоживает Бобе.