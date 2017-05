25 мая 2017 г. Редакция | The Times Ливия вне закона Молодые и озлобленные джихадисты перемещаются без особых препятствий между Британией и Ливией, которая может считаться одним из самых опасных в мире недееспособных государств. Не говоря уж о трагедии в Манчестере, существует тревожное ощущение, что Великобритания и, на самом деле, весь Евросоюз упустили важную угрозу национальной безопасности, пишет The Times. "Беззаконие, царящее в Ливии, создало плодотворную почву для террористической группировки "Исламское государство"*, для ответвлений "Аль-Каиды"*, для враждующих группировок и криминальных структур, обогатившихся за счет нелегального перевоза отчаявшихся мигрантов через Средиземное море в ЕС", - говорится в редакционной статье. "Вмешательство в Ливии сил во главе с Британией и Францией привело к росту враждующих группировок, разграбивших арсеналы, оставшиеся от полковника Каддафи. Осознавая ошибки этого вмешательства, британское правительство не проявило энтузиазма в решении проблем, накапливающихся в Ливии", - отмечает издание. Фундаментальной проблемой стало отсутствие единого правительства, пишут авторы статьи, отмечая значительные шансы на приход к власти в стране генерала Халифы Хафтара. "У Британии достаточно опыта для того, чтобы давать советы новому надежному ливийскому правительству по созданию гражданского политического контроля над армией. Она также может помочь, сообщая разведданные, которые позволят перекрыть миграционные пути. В обмен ей следует потребовать новейшей информации из Ливии о действиях джихадистов, вынашивающих злонамеренные планы против Британии", - заключает издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Times