25 мая 2017 г. Бел Трю, Билли Кенбер, Джон Симпсон, Шон О'Нилл | The Times Родители "манчестерского бомбиста" были так встревожены, что увезли его в Ливию и отобрали паспорт Родители будущего "манчестерского бомбиста" были так встревожены его радикализацией в Великобритании, что переехали в Ливию и конфисковали у него паспорт, как сообщили вчера друзья этой семьи, передают корреспонденты The Times. "22-летний Салман Абеди "съехал с катушек" несколько лет назад, его религиозные взгляды становились все более экстремистскими. Сообщается, что его отец, 51-летний Рамадан Абеди, которого обвиняли в том, что он член "Ливийской исламской боевой группы" (Libyan Islamic Fighting Group, LIFG), вмешался и перевез семью к себе, в Триполи", - говорится в статье. "Говорят, что Абеди-старший просил старейшин своей мечети в Манчестере приглядывать за его сыном. По некоторым сведениям, член этой семьи рассказал о своих опасениях правоохранительным органам, - передают журналисты. - На прошлой неделе Салман убедил родителей отдать ему паспорт, сказав им, что хочет совершить умру - паломничество в Мекку". Джамал Зубия, "ведущая фигура в ливийской общине Манчестера", рассказал: "Отец носил все паспорта при себе. Но Салман сказал ему, что хочет совершить умру, и поэтому ему надо уехать из Ливии. Его мать была счастлива". Лобна Эльгриани, подруга семьи, сказала: "Они отдали ему паспорт, потому что он сказал, что хочет совершить умру. Потом он приехал сюда. Они были очень встревожены. Отец был очень расстроен". Террорист говорил со своей семьей пять дней назад из Манчестера, сообщают журналисты. По словам его отца, он разговаривал "нормально" и обещал улететь в Саудовскую Аравию. "Вчера Абеди-старший, вернувшийся ранее в Ливию, чтобы помочь свергнуть режим Каддафи, был арестован в Триполи вместе со вторым сыном - 20-летним Хашемом", - говорится в статье. Источник: The Times