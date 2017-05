25 мая 2017 г. Карун Демирджян, Девлин Барретт | The Washington Post Как сомнительный российский документ повлиял на подход ФБР к расследованию в отношении Клинтон "Секретный документ, который, по словам чиновников, сыграл ключевую роль в подходе возглавлявшего тогда ФБР Джеймса Б.Коми к расследованию по электронным письмам Клинтон, давно считался в ФБР ненадежным и, возможно, фальшивым, говорят лица, знакомые с его содержанием", - пишет The Washington Post. "В разгар сезона президентских праймериз 2016 года ФБР получило, по некоторым оценкам, документ российской разведки, в котором утверждалось, что между предвыборным штабом Клинтон и Министерством юстиции существует негласное соглашение относительно расследования о том, что она намеренно разгласила засекреченную информацию, используя частный сервер электронной почты", - пишут журналисты Карун Демирджян и Девлин Барретт. "Если бы это было так, то обнаружение подобного соглашения подорвало бы авторитет расследования ФБР", - говорится в статье. Документ, полученный ФБР, представлял собой предположительный аналитический доклад российской разведки, по словам ознакомленных источников. В нем упоминалось электронное письмо, предположительно написанное тогдашним председателем Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц и отправленное Леонарду Бенардо, сотруднику Open Society Foundations, организации, основанной миллиардером Джорджем Соросом для продвижения демократии, сообщает газета. Российский документ не содержал копию электронного письма, но в нем передавалась часть содержания предполагаемого сообщения. В предполагаемом электронном письме Вассерман-Шульц заявляла, что тогдашний генеральный прокурор Лоретта Линч в ходе кампании общалась частным образом с сотрудницей предвыборного штаба Клинтон по имени Аманда Рентерия. В документе утверждалось, что Линч сказала Рентерии, что она не допустит того, чтобы расследование ФБР в отношении Клинтон зашло слишком далеко, по словам ознакомленных источников. "Нынешние и бывшие чиновники утверждают, что секретный документ дал Коми веские основания для того, чтобы пойти на экстраординарные меры летом, объявив результаты расследования в отношении Клинтон самостоятельно, без участия Минюста", - передает газета. По словам этих людей, у Коми практически не было выбора из-за опасений: если Линч не предъявит обвинения Клинтон, а потом этот секретный документ всплывет, то законность всего дела будет поставлена под сомнение. С того момента, как бюро получило этот документ в начале марта 2016 года, его достоверность была предметом внутренних дебатов в ФБР, пишет издание. "Некоторые лица, ознакомленные с этим вопросом, заявили, что сомнения бюро по поводу этого документа усилились в августе, когда чиновники в большей степени убедились в том, что ничто не подтверждает заявления в российском документе. Сотрудники ФБР знали, что бюро никогда не располагало исходным электронным письмом с опасным обвинением, если оно вообще когда-либо существовало", - говорится в статье. "Однако высокопоставленные сотрудники бюро продолжали полагаться на этот документ до и после выборов как на основание для их подхода к этому делу", - отмечают журналисты. Вассерман-Шульц и Бенардо в своих интервью The Washington Post заявили, что они не знакомы и никогда не общались. Рентерия в своем интервью и люди, знакомые с версией Линч, также заявили, что они не знакомы и никогда не общались. Линч отказалась давать комментарии для этой статьи. "Лица, упомянутые в документе, затруднились ответить на вопрос, почему они оказались связаны между собой в документе, описывающем разговоры, которых, по их словам, никогда не было. Но другие усмотрели здесь неясные очертания теории заговора, которая показалась бы менее неожиданной в России, где Сорос, основатель организации, в которой работает Бенардо, и Клинтон считаются политическими врагами Кремля", - пишет газета. "Сама идея, что русские расскажут историю, в которой окажутся связанными предвыборный штаб Клинтон, Сорос и даже чиновник администрации Обамы, - то, что русские могли бы рассказать такую историю, совсем не вызывает удивления", - считает директор Kennan Institute при Wilson Center Мэтт Рожански. Источник: The Washington Post