25 мая 2017 г. Кэрол Э.Ли, Джулиан Э.Барнс | The Wall Street Journal Хотя Трамп критиковал европейские оборонные расходы, США планируют увеличить свои вложения в военное усиление НАТО "Организация Североатлантического альянса получила сюрприз: армия США подробно изложила планы по повышению своих военных расходов в Европе на 1,4 млрд долларов в поддержку новых инициатив НАТО по восполнению военных пробелов, - сообщают Кэрол Э.Ли и Джулиан Э.Барнс в The Wall Street Journal. - План Вашингтона, озвученный в то время, как НАТО старается выполнить требования президента Трампа о более активной антитеррористической работе и о повышении европейских военных расходов, противоречит угрозам администрации Трампа урезать военную поддержку Европы". "Эта новость пришла в среду, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Трамп планирует доставить жесткое послание Европе о необходимости повысить военные расходы на встрече с лидерами НАТО, намеченной на четверг, - говорится в статье. - Тиллерсон сказал репортерам, путешествующим на самолете президента США, что Трамп "действительно хочет, чтобы государства-участники приумножили усилия и полностью выполнили свои обязательства по распределению бремени [военных расходов]". Тиллерсон напомнил о желании администрации, чтобы члены альянса достигли поставленной НАТО цели - довести расходы на оборону до 2% ВВП. "Хотя многие страны-члены считают указания НАТО по распределению расходов труднодостижимой целью, администрация Трампа преподносит их как жесткое требование", - передают авторы. "Думаю, можно ожидать, что президент обойдется с ними очень жестко, скажет: "Смотрите, США тратят 4%. Мы делаем много", - сказал Тиллерсон. - Американский народ много делает для вашей безопасности и нашей совместной безопасности. Вам надо позаботиться о том, чтобы тоже делать свою часть для своей безопасности". "До замечаний Тиллерсона европейское командование США, которое курирует американские военные операции в Европе, сообщило, что в следующем году потратит 4,8 млрд долларов, после 3,4 млрд в этом, - говорится в статье. - Данный план - часть предложенного администрацией Трампа бюджета, обнародованного на этой неделе". "Это демонстрирует преданность Соединенных Штатов Европе, - прокомментировал генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий армией США в Европе. - Это должно раз и навсегда устранить все сомнения наших союзников и потенциальных противников в том, насколько нас волнует стабильность и безопасность в Европе и что мы готовы сделать, чтобы сдержать Россию и любого другого потенциального противника". Источник: The Wall Street Journal