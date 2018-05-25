За три недели до начала ЧМ по футболу становится ясно: за катастрофой малазийского пассажирского самолета Boeing 777, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, стоят российские военные. Как напоминает Bild, в результате крушения 17 июля 2014 года погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Глава национального уголовного подразделения полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил (на пресс-конференции в четверг), что зенитный ракетный комплекс, с которого был произведен запуск сбившей самолет ракеты, "был завезен из России и принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском", цитирует таблоид. По его словам, специфический "след" использованной для запуска системы подтвердили многочисленные видео, фото и свидетельства очевидцев.

МИД ФРГ указал: "На фоне полученных результатов мы ожидаем от России более конструктивного сотрудничества для выяснения обстоятельств произошедшего". "Берлину долго придется этого ожидать", - уверены авторы статьи Юлиан Рёпке и Зимон Шутц.

В Минобороны РФ уже заявили о том, что выводы комиссии - это "ложь", и указали на якобы существующие доказательства того, что ракета была выпущена из украинской зенитно-ракетной установки.

Андреас Ник (ХДС), член внешнеполитического комитета Бундестага, заявил в беседе с изданием о том, что "в преддверии чемпионата мира по футболу со стороны России было бы важным шагом признать печальную правду. Минимум, что Россия могла бы сейчас сделать, это признать свою вину, выразить сожаление в связи с гибелью 298 ни в чем не повинных человек и содействовать тому, чтобы непосредственные виновные в этом военном преступлении были наказаны".

Эксперт по России Ребекка Хармс ("зеленые") потребовала не оставлять это без последствий и сказала, что результаты расследования становятся "еще одной тенью, брошенной на репутацию России, принимающей ЧМ-2018, и на сам чемпионат". В беседе с Bild она призвала к политическому бойкоту турнира. "Международные гости призваны увеличить политический вес Путина и придать легитимность его политике. Ответственность за изначально неправильное решение по месту проведения ЧМ-2018 лежит, тем не менее, на ФИФА", - подчеркнула политик.